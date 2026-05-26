BASF-Areal in Grenzach: Wie die vielen freien Flächen vermarktet werden sollen

Ein großer Teil des etwa 32 Hektar großen BASF-Areals in Grenzach ist frei. Industrielle und gewerbliche Interessenten zur Ansiedlung gibt es aber bisher keine. Das soll sich ändern.
Das Gelände der BASF zeigt viele Lücken. Einst war das von der CIBA übernommene Areal dicht besetzt mit Industriegebäuden, später dann reduzierte die BASF ihre Anlagen, verbunden mit erheblichem Personalabbau. Nach der 2013 missglückten Ansiedlung einer Entsorgungsfirma konnten bisher keine weiteren Interessenten für die freigewordenen Teile des Gelände gewonnen werden. Doch das soll sich ändern.