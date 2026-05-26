BASF-Areal in Grenzach: Wie die vielen freien Flächen vermarktet werden sollen

Ein großer Teil des etwa 32 Hektar großen BASF-Areals in Grenzach ist frei. Industrielle und gewerbliche Interessenten zur Ansiedlung gibt es aber bisher keine. Das soll sich ändern.

Das Gelände der BASF zeigt viele Lücken. Einst war das von der CIBA übernommene Areal dicht besetzt mit Industriegebäuden, später dann reduzierte die BASF ihre Anlagen, verbunden mit erheblichem Personalabbau. Nach der 2013 missglückten Ansiedlung einer Entsorgungsfirma konnten bisher keine weiteren Interessenten für die freigewordenen Teile des Gelände gewonnen werden. Doch das soll sich ändern.

Nach der von der Gemeinde 2016 erlassenen Veränderungssperre und dem 2023 von beiden Seiten unterzeichneten Bebauungsplan Rheinvorland West, der das Gelände der BASF umfasst, stehen die Chancen dafür prinzipiell gut. Doch in Industrie-Kreisen ist ist das bestehende Platzangebot in Grenzach offenbar noch zu wenig bekannt. Deshalb gehen BASF und Gemeinde gemeinsam in die Offensive.

Vorhandene Infrastruktur mitbenutzen

Wie Standortleiter Steffen Springmann im Rahmen eines Pressegesprächs betonte, sei die Vielfalt der Vorzüge für Ansiedelungen auf dem BASF-Areal so groß wie selten in der weiteren Umgebung. Es sei das gemeinsame Anliegen von BASF und Gemeinde Grenzach-Wyhlen, das Gelände intensiver als bisher zu nutzen und damit die Wirtschaftskraft von Grenzach-Wyhlen zu stärken.

Die Firma BASF hat für ihr globales Kompetenzzentrum zur Entwicklung und Produktion von UV-Filtern in Grenzach inzwischen die optimale Ausstattung aufgebaut. das Unternehmen hat aber auch, weil es als chemischer Betrieb Prozess- und Unfallsicherheit gewährleisten muss, eine Vielzahl von internen Zulieferungs-, Werkstatt- und Vorsorgekapazitäten inklusive Werksfeuerwehr, die den eigenen Bedarf aber bei weitem überschreiten. All das könnte in erheblichem Maße von potenziell sich ansiedelnden Firmen mitgenutzt werden. Insgesamt 107 000 Quadratmeter Flächen stehen für neue Ansiedlungen bereit.

Das ausgewiesene Industriegelände verfügt über eine ausgebaute Infrastruktur. Die BASF bietet künftigen Ansiedlern an, alle Vorzüge mit zu nutzen.

Dazu gehören die Industriekläranlage, in der übrigens auch das Abwasser aus der Gemeinde gereinigt wird. Dazu gehören die Vollversorgung mit allen erforderlichen Medien wie Wasser, Energie und bei Bedarf Gase, wie zum Beispiel Stickstoff.

Anschluss an Bahn und Straße

Sebastian Springmann, zuständig für Ansiedlungen bei BASF Grenzach, verweist noch auf die sehr günstige Verkehrserschließung. Über die Straße ohnehin, wenn die Umgehungsstraße fertig gestellt ist, wird die Anbindung zu Autobahn noch direkter. Außerdem steht der funktionstüchtige Bahnanschluss samt viergleisigem Werkbahnhof zur Verfügung. Ein weiterer Vorteil für künftigen Ausbau sind die vorhandenen Leitungskanäle.

CIBA als Firmengründer wählte das System der unterirdischen Leitungswege, die heute noch erhebliche Reserven für weitere Anschlüsse bieten. Im industriellen Kern des Areals stehen 57 000 Quadratmeter zusammenhängende Flächen für Chemie, Pharma oder auch Kreislaufwirtschaft zur Verfügung. Im Bereich des Parkplatzes West kann produktionsnahes Gewerbe angesiedelt werden, aber auch Handwerk und Fachwerkstätten.

Derzeit stellt BASF den einstigen großen Firmenparkplatz als Arbeitsfläche für den Ausbau der Hochrheinbahn zur Verfügung.

Landesregierung ist aufmerksam geworden

BASF lege großen Wert auf gute Beziehungen sowohl zu Gemeinde, Landratsamt und Regierungspräsidium als auch zu Vereinen und Bürgervertretungen, die das Geschehen auf dem Gelände kritisch betrachten.

Silke d’Aubert, Wirtschaftsförderin der Doppelgemeinde, verweist darauf, dass erst jüngst auch bei der Landesregierung die enormen Vorzüge dieses Geländes vorgestellt worden seien. Vergleichsweise günstige Standorte mit solcher Ballung vorhandener und moderner Infrastruktur gebe es nämlich nur sehr wenige im Land.

Deshalb sei damit zu rechnen, dass nunmehr auch die Landespolitik diesem Areal mehr Aufmerksamkeit widmen und der Gemeinde sowie BASF bei der Neuansiedlung Unterstützung geben werde. Ein weiterer Vorzug sei nämlich auch die Nähe zum Chemie- und Pharmacluster Basel, zumal dorthin traditionell sehr enge Beziehungen bestehen.