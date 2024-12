Basenfasten in Haubers Naturresort ist verblüffend einfach – ideal für Menschen, die das Leben gerne genießen. Mit einem klugen Konzept beginnt in diesem 4-Sterne-Wellnesshotel im Allgäu für viele der Weg in eine gesündere Zukunft. Das Prinzip ist klar: Viel Gemüse, ein wenig Obst, alles kreativ zubereitet und ansprechend angerichtet. So wird das Fasten nicht nur gesund, sondern auch richtig köstlich.

Wohlbefinden in nur sieben Tagen

Das Programm löst innerhalb von nur sieben Tagen ein Wohlbefinden aus, das man sieht und spürt. „Was wir essen, hat nicht nur Auswirkungen auf unseren Körper, sondern auch auf unsere Ausstrahlung und Psyche“, erklärt Chefkoch Tobias Boneberg. Die konsequente Entsäuerung des Körpers durch basenbildende Lebensmittel sei der genussvollste und einfachste Einstieg in eine gesunde Ernährung.

Besonders erfolgreich gelingt das Basenfasten in Haubers Naturresort, idyllisch gelegen am sonnigen Südhang des Allgäus. Zwischen üppigen Pools und den Panoramasaunen am Naturbadesee wird Verzicht zum Vergnügen. „Wer basenfastet, kann sich satt essen“, nennt Haubers Fastenbegleiterin Christiane Haibel den Hauptvorteil des Programms. Zwar seien liebgewonnene Gewohnheiten wie Kaffee, Alkohol, Fleisch und Fisch tabu, doch das Küchenteam serviert schmackhaft gewürzte Menüs, leckere Smoothies und sämige Suppen.

Einfache Regeln für maximalen Erfolg

Die Regeln des Basenfastens sind simpel: Viel trinken (stilles Wasser und hochwertige Kräutertees), Rohkost nur bis 14 Uhr und ein frühes Abendessen. Die Aufgabe der Gäste: viel schlafen, ausruhen und genießen – am besten an der frischen Luft. Ob in baumelnden Waldhängematten, in Schaukelnestern auf der Lichtung oder unterm Terrassendach am lodernden Feuer, die Umgebung lädt zur Erholung ein.

Leichte Bewegung unterstützt die Entgiftung, etwa beim Herz-Yoga oder bei sanften Wanderungen. Die basische Ernährung regt den Darm an, baut Schlacken ab und bringt den Körper ins Gleichgewicht. „So wird das System ganz schnell los, was schädlich und belastend ist“, erklärt Christiane Haibel, Heilpraktikerin und Fastenexpertin. Der Effekt: totale Entspannung und maximales Wohlbefinden.

Wellness für die neue Leichtigkeit

Die neue Leichtigkeit wird durch effektive Wellnessanwendungen ergänzt. Achtsam angelegte Leberwickel kurbeln den Stoffwechsel an. Wer möchte, kann sich die warme Auflage ins raschelige Bergheubett bringen lassen. Dort entspannen würzige Aromen selbst den unruhigsten Geist.

„Bei uns spürt, riecht und fühlt man das ganze Jahr über die Wärme des Sommers“, sagt Eva Hauber über die sorgsam eingefahrenen Sommerwiesen, die im Haus an mehreren Stellen auf die Gäste wirken. Ihre persönliche Empfehlung: der Heusud. Dabei regen die wertvollen, aufgegossenen Kräuter- und Blütenextrakte über die Haut gesunde Prozesse im Körper an. „Das fühlt sich beim Fasten wirklich fantastisch an.“

Genussmomente inmitten der Natur

In aller Frische können Gäste die Natur rund um das Hotel auf exklusiven Pfaden und Wegen in Haubers Bergwald entdecken. Entlang eines sprudelnden Bachs geht es zur stilvollen Bergterrasse mit Outdoorküche in der Form eines überdimensionalen Schwalbennests.

Mit Blick auf die imposante Alpenkette serviert das Hauber-Team an diesem außergewöhnlichen Ort echte Genuss-Highlights – selbstverständlich auch basisch. „Wir achten sehr aufmerksam auf die Bedürfnisse unserer Fastengäste“, sagt die Hoteliers-Familie, die schon seit Jahrzehnten als Fastenhotel im Allgäu tätig ist. Hier findet jeder das passende Angebot – zum Beispiel auch die Schrothkur oder Heilfasten nach Buchinger im Hotel.

Schnupperangebot für Einsteiger

Für Genuss-Menschen, die Fasten erst einmal ausprobieren möchten, hält Haubers ein Einstiegsangebot bereit: Vier Tage Schnupper-Basenfasten ab 876 Euro – inklusive Ruhe, ausführlicher Fastenberatung und schmackhafter basischer Küche. „Das gute Gewissen, etwas Gesundes zu essen, ist einfach befriedigend“, sagt Fastenberaterin Christiane Haibel. Sie ist überzeugt: „Für alle, die einen sanften Einstieg in eine Veränderung suchen, ist Basenfasten genau das Richtige.“ Damit gelinge wirklich jedem der Start in ein deutlich gesünderes Leben.