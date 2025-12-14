Baselland: Frau stirbt bei Unfall auf Zebrastreifen

1 Die Polizei sucht Zeugen (Symbolfoto). Foto: dpa/Stefan Puchner Eine 87-jährige Fußgängerin ist am Samstagmittag in Buckten auf dem Zebrastreifen von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden.







Eine 87-jährige Fußgängerin ist am Samstagmittag in Buckten auf dem Zebrastreifen von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Trotz sofortigen Reanimationsversuchen verstarb sie nach Angaben der Polizei noch an der Unfallstelle. Ein kantonales „Care-Team“ betreute die Fahrerin nach dem Unfall psychologisch. Ihr beschädigtes Auto wurde sichergestellt, wie es im Communiqué heißt.