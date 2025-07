Der 60-jährige Beschuldigte hat vor dem Baselbieter Strafgericht in Muttenz angegeben, dass er sich an viele Details bei der Tat nicht erinnern könne.

Dem Schweizer wird vorgeworfen, im Jahr 2000 einen 21-jährigen Drogendealer bei der St. Jakobshalle in Münchenstein im Baselbiet erschossen zu haben und mit zwei Kilogramm Kokain geflohen zu sein. Er wurde 2023 in Deutschland verhaftet und an die Schweiz ausgeliefert. Die Baselbieter Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen Mordes erhoben.

„Genaue Erinnerungen daran, was genau passiert ist, habe ich nicht“, sagte der Beschuldigte am Montag. Er hielt daran fest, dass es ein Unfall gewesen sei und er keine Tötungsabsicht gehabt habe. Diesbezüglich zeigten sich das Gericht und die Verteidigung skeptisch. So wollte etwa das Gericht wissen, was sich der Beschuldigte dabei gedacht habe, Kokain im Wert von 130 000 Franken von einer Drogenbande zu stehlen.

Lesen Sie auch

Der Beschuldigte gab an, nicht darüber nachgedacht und Konsequenzen nicht berücksichtigt zu haben. Vielmehr sah er seinen Kokainkonsum als den Grund für die Durchführung seiner Idee, die er selber im Nachhinein als „völligen Schwachsinn“ beschrieb.

Untersuchungen belasten den Beschuldigten

Im Vordergrund standen am ersten Verhandlungstag auch die forensischen Untersuchungen. Diese ergaben, dass Szenarien einer versehentlichen Schussabgabe im Zuge einer Ladebewegung unwahrscheinlich seien. Als plausibler galt indes die Hypothese einer einhändigen, absichtlichen Schussabgabe.

Zu diesem Zweck waren die verschiedenen Szenarien durchgespielt und dreidimensional rekonstruiert worden. Zudem hatten die Forensiker erfolglos versucht, eine versehentliche Schussabgabe zu reproduzieren, wie sie der Beschuldigte in früheren Aussagen beschrieben hatte. Die von Annette Meyer Lopez präsidierte Fünferkammer sowie die Verteidigung stellten Fragen und ließen sich die Untersuchungen im Detail erklären. Die Plausibilitäten von absichtlicher und versehentlicher Schussabgabe dürften für die Qualifizierung des Vieraugendelikts und dessen potenzieller Verjährung eine entscheidende Rolle spielen.

Die Verjährung wurde ganz zu Beginn der Verhandlung auf Antrag der Verteidigung vom Gericht beraten. Dieses verwies aber auf frühere Urteile des Kantonsgerichts Baselland und des Bundesgerichts zu diesem Fall. Aus ihnen geht hervor, dass die damals geltende Frist von 20 Jahren für Mord zwar zeitlich abgelaufen ist, durch Untersuchungshandlungen bereits unterbrochen und neu gestartet worden war.

Gutachten und der Waffenbesitz sind Thema

Ein aus den 1990er-Jahren stammendes Gutachten attestierte dem Beschuldigten eine hohe Intelligenz, gleichzeitig auch narzisstische Züge und den Hang dazu, Menschen in wertvoll und wertlos zu einzuteilen. Er gab am Montag jedoch an, das Gutachten nie gelesen zu haben und verwies stattdessen auf seinen damals behandelnden Psychiater, der es als „unhaltbar“ taxiert haben soll.

Zwar gab der Beschuldigte an, „keine Ahnung von Waffen zu haben“. Hier stellte das Gericht aber einen Widerspruch zu seinem dokumentierten Arsenal fest. Dieses habe unter anderem aus einer Schrotflinte, eine Pistole und diversen Munitionstypen bestanden.