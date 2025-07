Das war doch wieder ein vielseitiges Vergnügen, die diesjährige Zoonacht. Ab 17 Uhr strömten am Samstag tausende Besucher in den Basler Zolli, um sich dieses Erlebnis nicht entgehen zu lassen. Familien und Gruppen kamen, um gemeinsam einen Abend in besonderer Umgebung zu verbringen.

Auffallend war aber auch, dass sehr viele einzelne Personen kamen, etliche mit Kameras. Sie gingen meist etwas beschaulicher und waren vor allem an den stillen Stellen anzutreffen, von wo aus die Tiere in Ruhe zu beobachten waren. Diese wiederum schauten oft aus ihren Gehegen heraus auf die vielen Zaungäste.

Lesen Sie auch

Für die Gäste ist einiges am Abend vorbereitet

Sie ließen sich in ihrem Abendablauf nicht beirren und brachten ihren Tag so zu Ende, wie sie es gewohnt sind. Flamingos suchten noch mal intensiv nach Futter im See, Pelikane zogen sich auf ihre Sitzsteine zurück und putzten sich, nur die Störche auf den zahllosen Nestern über den Tiergehegen klapperten auch mal noch eine Runde überm Zoo. Ziegen und Zwergzebus wurden ruhig, legten sich nieder oder zogen sich auch mal aus dem Blickfeld der Besucher zurück.

Für die Gäste, die etwas Besonderes erleben wollten, war vieles vorbereitet. Vor dem Affenhaus hatten Kinder die Gelegenheit, mal so auf Futtersuche zu gehen, wie es die Menschenaffen täglich tun. Um die Tiere nicht träge werden zu lassen, erhalten sie vielfach Kleinigkeiten, die sie besonders gerne fressen, in Boxen mit nur wenigen Eingängen und verwinkelten Gängen.

Dann müssen sie mit Geschick und kleinen Hilfsmitteln, wie etwa Stöckchen, das Futter herausholen. Das konnten Kinder ebenfalls versuchen und staunten, wie schwer das doch ist, wie viel Grips und Geschick die Menschenaffen dafür aufbringen.

Wie immer bei diesen Nächten hatte der Zolli auch viele Partner eingeladen. Einer davon waren die Fledermausfreunde aus dem Baselbiet. Sie gaben gute Tipps, wie man den eigenen Garten für die fliegenden Säugetiere freundlich gestalten kann. Die Entomologische Gesellschaft Basel stellte heimische Insekten vor, dort konnten die Besucher zum Beispiel Hirschkäfer in Ruhe betrachten und erfuhren, wie nützlich, ja lebensnotwendig Insekten für unseren Alltag sind.

Kantonales Veterinäramt informiert über Artenschutz

Das kantonale Veterinäramt informierte gemeinsam mit Fachleuten aus dem Zoo über den internationalen Artenschutz. Zwar konnten die Besucher dort Häute von Kaiman, Krokodil und auch einer Python berühren und Unterschiede feststellen, aber sie erfuhren aber auch, dass die Ausfuhr aus deren Heimatländern und die Einfuhr nach Europa streng verboten ist.

In diesem Umfeld kam auf dem Platz vorm Zoorestaurant auch der tierische Star des Abends mehrfach zum Einsatz: „Hope“ ist keine Zoobewohnerin, sondern eine gut ausgebildete Suchhündin der Schweizer Grenzwache. Sie zeigte dem Publikum, wie schnell und sicher sie in Reisegepäck versteckte illegale Souvenirs findet, in diesem Fall Schals aus dem Fell der tibetischen Antilope. Vielleicht kamen diese Denkanstöße für manche gerade noch richtig vorm Urlaub. Entspannend und ein wenig lehrreich war auch der Bummel durch Vivarium und Aquarium.

Vor der Tür erklärten Tierpfleger geduldig, wie Schlangen, Echsen und Kröten hören und riechen. Was wird aus dem Zoo in den nächsten Jahren? Die Ausstellung zum Zolli 2049 stellt Pläne, Visionen und Möglichkeiten dar, sie bleibt übrigens auch in den kommenden Monaten noch geöffnet. So brachte auch diese Zoonacht viele ganz besondere Erlebnisse, die die Besucher ganz nach ihren Wünschen gestalten konnten, sowohl Neues erfahren als auch Schönes sehen.