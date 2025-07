1 Die Uni Basel nimmt Gebühren ins Visier, um die Studiendauer zu begrenzen. Foto: zVg Wer seinen Bachelor-Studiengang nicht innerhalb von fünf Jahren abschließt, muss an der Uni Basel unter Umständen die doppelte Semestergebühr bezahlen.







Wer keine Vereinbarung abschließe, bezahlt ab dem 13. Semester doppelt so viel, wie die Universität Basel am Montag in einer Medienmitteilung festhielt. Das wären 1700 statt der jetzigen 850 Franken pro Semester. Die Universität erhofft sich davon eine Lenkungswirkung.