1 Das Drill Team der US Air Force Honor Guard begeistert mit präziser Gewehr-Akrobatik. Foto: Michael Werndorff Die Choreographie des Drill Teams der US Air Force Honor Guard bringt am Basel Tattoo Tausende Zuschauer zum Staunen.







Wenn mit Bajonetten bestückte Gewehre durch die Luft fliegen, ist das Drill Team der US Air Force Honor Guard nicht weit. Doch wer sind die „Botschafter in Blau“, die am diesjährigen Basel Tattoo für Staunen und Begeisterung sorgen? Staff Sergeant Marco Amaro und Senior Airman Zackery Easley geben unserer Redaktion Einblicke in die zeremonielle Elite-Einheit.