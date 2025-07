1 Die Bundespolizei hat alle Hände voll zu tun. Foto: Beatrice Ehrlich Allein am Donnerstag und Freitag werden 15 Personen an der Grenze zurückgeschickt.







In einem Fernreisebus von Mailand nach Amsterdam versuchten elf Personen unerlaubt nach Deutschland einzureisen, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei. Bis auf einen Jugendlichen, wurden alle wieder in die Schweiz zurückgewiesen.