Basel: Mann überfallen und verletzt

1 Beim Verlassen einer öffentlichen Toilette ist ein Mann in Basel angegriffen und überfallen worden (Symbolbild). Foto: Kantonspolizei Beim Verlassen eines öffentlichen WCs ist ein 19-Jähriger in Basel angegriffen und überfallen worden. Er wurde mit einer Stichwaffe verletzt und kam ins Krankenhaus.







In Basel ist in der Nacht auf Samstag ein junger Mann beim Verlassen einer öffentlichen Toilette von zwei anderen Männern angegriffen worden. Einer von ihnen bedrohte den 19-Jährigen und verletzte ihn dabei mit einer Stichwaffe. Mit Bargeld und Bankkarten flüchteten die beiden Täter nach dem Überfall am Unteren Rheinweg in Richtung Klingentalweglein.