Basel: Mann überfallen und verletzt
Beim Verlassen einer öffentlichen Toilette ist ein Mann in Basel angegriffen und überfallen worden (Symbolbild). Foto: Kantonspolizei

Beim Verlassen eines öffentlichen WCs ist ein 19-Jähriger in Basel angegriffen und überfallen worden. Er wurde mit einer Stichwaffe verletzt und kam ins Krankenhaus.

In Basel ist in der Nacht auf Samstag ein junger Mann beim Verlassen einer öffentlichen Toilette von zwei anderen Männern angegriffen worden. Einer von ihnen bedrohte den 19-Jährigen und verletzte ihn dabei mit einer Stichwaffe. Mit Bargeld und Bankkarten flüchteten die beiden Täter nach dem Überfall am Unteren Rheinweg in Richtung Klingentalweglein.

 

Opfer kommt ins Krankenhaus

Dies teilte die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Samstag mit. Eine Patrouille der Kantonspolizei brachte das Opfer zur Behandlung ins Krankenhaus. Während einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten Polizisten später die beiden Tatverdächtigen festnehmen. Es handelt sich um einen 24-jährigen Afghanen und einen 17-jährigen Ivorer.

 