Basel: Figurentheater mit Geburtstag

Figurentheater Foto: Das internationale Figurentheater-Festival „Baff!" in Basel feiert sein 30-jähriges Bestehen.







Das internationale Figurentheater-Festival „Baff!“ in Basel feiert sein 30-jähriges Bestehen. Die diesjährige Ausgabe im September wird sich dem Fokusthema „Herkünfte“ widmen. Die Festivalleitung publizierte am Montag das Programm. „Durch persönliche Erzählungen, clowneske Übertreibungen und die Materialisierung von Träumen entsteht eine zugängliche und absurde Welt, die zum Nachdenken anregt“, heißt es in der Mitteilung. Beim Eröffnungsstück „Mizu“ wirken eine Tänzerin und eine Puppenspielerin mit einer Eispuppe mit. Das „Baff!“ findet vom 11. bis 14. sowie vom 19. bis 21. September 2025 an mehreren Spielorten in Basel statt.