Basel: Fan-Zonen öffnen bei tropischen Temperaturen

Bereits am Dienstag öffnen die Fan Zonen der Europameisterschaft der Frauen in Basel. Die Wetterprognosen versprechen schönes Sommerwetter zum Turnierbeginn.

Es werden Temperaturen von über 35 Grad erwartet, weshalb die Organisatoren in den Fan-Zonen zahlreiche Maßnahmen zum Schutz gegen Hitze und Sonne umsetzen.

Die Stimmung hänge nicht nur vom sportlichen Geschehen ab – auch das Wetter trage wesentlich zu einer guten Atmosphäre bei. Die Wetterprognosen versprechen neben schönem Wetter jedoch auch sehr hohe Temperaturen, weshalb dem Gesundheitsschutz in den Fan-Zonen eine hohe Bedeutung zukommt. „Wir sind nun aber gefordert, den Aufenthalt in den Fan-Zonen trotz Hitze so angenehm wie möglich zu gestalten“, beschreibt Sabine Horvath, Gesamtprojektleiterin in Basel, die Situation.

Schatten und Wasser

Der Maßnahmenkatalog der Nachhaltigkeits-Charta zum Turnier in Basel lege ein besonderes Augenmerk auf das Wohlbefinden der Besucher in den Fan Zonen, heißt es. Hierfür sind vielfältige Maßnahmen zum Schutz gegen Sonne und Hitze geplant: Am Barfüßerplatz und Messeplatz werden Sonnenschirme aufgestellt und handliche Klima-Fächer verteilt, die praktische Tipps gegen die Hitze enthalten.

Zudem werden Erfrischungsstationen mit Trinkwasser und Sprühnebelduschen eingerichtet. Darüber hinaus haben die Industriellen Werke Basel im Fan-Bereich sämtliche Brunnen als Trinkwasserquellen gekennzeichnet.

Wer das Bedürfnis hat, dem Trubel für kurze Zeit zu entfliehen, findet im Stadtcasino unter dem Motto „Play and Chill“ Kühle und Ruhe bei Hör-, Lese- und Spielangeboten. Auf dem Messeplatz schützt die City Lounge im vorderen Bereich der Fan-Zone vor der Sonne. Zudem ist die Tribüne beim Soccer Court überdacht.

Für Abkühlung im Rhein sorgt das Pop-Up-Rheinschwimmen von Basel Tourismus. An allen Spieltagen in Basel informiert am Tinguely Beach ein Rettungsschwimmer über potenzielle Gefahren. Basel Tourismus ist ebenfalls vor Ort, verkauft den beliebten Wickelfisch und steht für Fragen zur Verfügung. Zusätzlich zu den vier Sonnencremespendern in den Fan-Zonen gibt es während des Turniers entlang des Rheins sechs weitere Verteilstationen mit kostenloser Sonnencreme-Abgabe.

Flaschen ins Stadion

Die UEFA reagiert mit angepassten Regeln für die ersten beiden Spiele in Basel und Thun: Aufgrund der Hitzewarnung dürfen Fans bei den Spielen am 2. Juli eine Wasserflasche bis zu 0,5 Liter Inhalt ins Stadion mitbringen (aus Plastik oder Aluminium), heißt es.