Basel: Deutsche und Dänen treffen sich auf Mittlerer Brücke

1 Wenige Stunden vor dem Anpfiff verabredeten sich beide Teams auf der Mittleren Brücke: Ralph-Uwe Schaffert, Sabine Mammitzsch (kniend), Klaus Littmann, Mathias Lynge Andersen, Mads Magaard (kniend) und Sabine Horvath. Foto: zVg/Andreas Zimmermann Vor dem zweiten Gruppenspiel der Frauen-EM







Der zweite Spieltag der Frauen-EM brachte am Dienstag das Spiel zwischen Deutschland gegen Dänemark in Basel. Wenige Stunden vor dem Anpfiff verabredeten sich Vertreter der beiden Teams auf der Mittleren Brücke, um beim „Bridge Kick“ von Klaus Littmann einen der fünf überdimensionalen Fußbälle zu signieren. Die temporäre Installation macht die Mittlere Brücke zur Projektionsfläche für Begegnung, Austausch und neue Perspektiven, heißt es in einer Mitteilung.