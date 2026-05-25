Basel auf dem Teller: Von Ochsenzunge bis Leckerli – Basels kulinarisches Erbe

„Basel auf dem Teller“ lautet eine neue Sonderausstellung im Museum Kleines Klingental. Die Leiterinnen Salome Bender und Désirée Hess eröffneten die sehenswerte Sammlung.

Sie habe sich schon immer in besonderem Maße für Essen, Rezepte und Tischsitten interessiert, berichtete Hess als Kuratorin beim ersten Rundgang durch die ehemaligen mittelalterlichen Klosterräume in Kleinbasel. Dabei, so verriet die Initiatorin, sei die Küche in Basel durch die Grenzlage stets international geprägt gewesen. Aus dem Elsass kamen genauso Einflüsse wie aus dem Badischen. Das Basler Bürgertum beschäftigte im 19. Jahrhundert bevorzugt badische Frauen als Köchinnen und übernahm deren Rezepte.

Beim Rundgang blieb Désirée Hess im ersten Raum vor der „Bibel“ der Basler Küche stehen, dem ersten Kochbuch von 1877: „Amalie Schneider-Schlöth setzte mit ihrem Kochbuch ’Basler Kochschule’ einen Meilenstein für die Basler Küche.“ Fast 1500 Rezepte seien in der Rezeptsammlung enthalten.

Im Unterschied zu älteren Kochbüchern bot es auch praktische Hinweise zu Zubereitung, Lebensmitteln und Küchengeräten. „Das Werk spiegelt die bürgerliche Esskultur seiner Zeit und reicht von einfachen Alltagsgerichten bis zu aufwändigen Speisen.“ Es bestand offenbar eine Vorliebe für Ochsen- und Kalbfleisch, Innereien, Pasteten sowie Gesulztes. Auffallend ist auch der hohe Anteil an Süßspeisen, besonders an Cremes und Gebäck.

Erstmals dokumentierte Schneider-Schlöth zudem alte Basler Rezepte wie Zwiebelwähen, gespickte Ochsenzunge, Osterflade mit Reis, Hypocras oder Basler Leckerli, um sie, wie sie im Vorwort betont, vor dem Vergessen zu bewahren. Entscheidend war dabei weniger der Ursprung der Gerichte – viele waren auch außerhalb Basels bekannt – als vielmehr ihre lokale Beliebtheit und ihre feste Rolle im Repertoire der Alltags- und Festtagsspeisen. Das Buch erschien bis 1984 in 14 Auflagen, wurde laufend aktualisiert und an technische Neuerungen sowie veränderte Essgewohnheiten angepasst. Die Feuerstelle wurde durch die Gasflamme und später durch die Herdplatte ersetzt.

Hess musste selbst schmunzeln, dass auch einige Gerichte bei Neuauflagen des Kochbuches entfielen, zum Beispiel Bärenfleisch, Dachs und Eichhörnchen.

Das Basler Leckerli darf natürlich nicht fehlen. Im 17. Jahrhundert förderte die aufkommende Zuckerbäckerei eine vielfältige Lebkuchenkultur. 1716 erklärte der Basler Rat das Zuckerbäckerhandwerk zum freien Gewerbe und befreite es vom Zunftzwang. Fortan konnten auch ungelernte Personen, häufig darin geübte Frauen, Lebkuchen herstellen und verkaufen. Dies begünstigte die Entstehung und Verbreitung der Basler Leckerli, und die ersten Leckerli-Manufakturen entstanden.

Echte Basler Erfindung

Während Kuratorin Hess einräumt, dass die Leckerli stark von der deutschen Lebkuchenkultur geprägt wurden, sind die Sonnenrädli eine echte Basler Erfindung. Im Juni 1925 präsentierte Bäckermeister Emil Mathias Schneider auf der Bäckerei- und Konditorenfachausstellung in der Mustermesse Basel seine Neukreation „Basler Sunnerädli“. Im Zweiten Weltkrieg verschwand das Gebäck wegen Butter- und Mehlmangels aus dem Sortiment.

Apéro -Klassiker

In den 1960er-Jahren belebte sein Sohn Peter die Tradition unter der heutigen Schreibweise „Sunnereedli“ neu. Das Gebäck ist ein beliebter Apéro-Klassiker der Region.

Beim Hochzeitsessen gehörten sogenannte „Heiratstempel“ von Beginn an zur Tischdekoration. Diese turmartigen Aufsätze aus Nougat waren reich mit Zuckerguss und Figürchen verziert. Zudem standen zahlreiche Konfektschalen mit Süßem – allerlei Gutzi, kandierte Orangenschnitze, verzuckerte Veilchen, mit Schokolade überzogene Kirschen – bereit.

Am Ende des Festmahls wurden die Heiratstempel zerschlagen und verteilt. Gleichzeitig erhielten die Gäste einen „Bhaltis“: eine weiße Papiertüte zum Mitnehmen mit Biskuitherz, Anisbrötli und Schenkeli, die sie zusätzlich aus den Konfektschalen füllen konnten. Ab den 1940er-Jahren wurde der Bhaltis fertig abgepackt verteilt. Der Brauch lebt in Basel bis heute fort, etwa bei Zunftessen oder dem „Gryffemähli“ der Drei Ehrengesellschaften Kleinbasels.

Großer Kontrast

Der Kontrast zwischen der großbürgerlichen Festtafel, die sich auch durch Tischrituale im 19. Jahrhundert durch neureiche Emporkömmlinge abzugrenzen versuchten, könnte kaum größer sein, wenn es in der Ausstellung im nächsten Raum um Suppenküchen und Rezepte für Fabrikarbeiterinnen geht.

„Die Armenfürsorge gibt es in Basel schon seit Jahrhunderten“, führte die Kuratorin aus. „Heute führen Institutionen wie die Gassenfürsorge diese Tradition fort.“ Hess hat an jede Facette ihres Themas gedacht. Sie nimmt den Exportschlager des ersten Senfs in der Tube durch Hans Thomy 1934 in ihre Sammlung ebenso auf wie die moderne Gastronomie Basels.

Im letzten Raum zeigt sie ein ihr überlassenes Menübuch der „aktuell besten Köchin der Schweiz“, Tanja Grandits. Handschriftlich verfasst und bunt verziert sei es ein „Highlight“. Die Ausstellung läuft bis Ende März 2027 und wird von einem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm begleitet.

Weitere Informationen gibt es unter www.mkk.ch