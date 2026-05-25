Basel auf dem Teller: Von Ochsenzunge bis Leckerli – Basels kulinarisches Erbe

„Basel auf dem Teller“ lautet eine neue Sonderausstellung im Museum Kleines Klingental. Die Leiterinnen Salome Bender und Désirée Hess eröffneten die sehenswerte Sammlung.
Sie habe sich schon immer in besonderem Maße für Essen, Rezepte und Tischsitten interessiert, berichtete Hess als Kuratorin beim ersten Rundgang durch die ehemaligen mittelalterlichen Klosterräume in Kleinbasel. Dabei, so verriet die Initiatorin, sei die Küche in Basel durch die Grenzlage stets international geprägt gewesen. Aus dem Elsass kamen genauso Einflüsse wie aus dem Badischen. Das Basler Bürgertum beschäftigte im 19. Jahrhundert bevorzugt badische Frauen als Köchinnen und übernahm deren Rezepte.