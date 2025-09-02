Baseball: Play-Offs warten auf die Atomics

1 Die Neuenburg Atomics wollen auch gegen Stuttgart wieder jubeln. Foto: zVg/Udo Huber Die Baseballer der Neuenburg Atomics stehen vor einem immens wichtigen Duell.







Jetzt wird es ernst für die Neuenburg Atomics: Am kommenden Samstag, 6. September, starten die Baseballer in die Play-Offs um den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Gegner im Halbfinale sind die Stuttgart Reds II, die die reguläre Saison auf Platz zwei direkt hinter den Atomics abgeschlossen haben. Während die Atomics die Vorrunde als Tabellenerster beendet haben, verfügen die Reds II über einen sehr starken und jungen Kader. Bereits am vergangenen Wochenende trafen beide Teams zum Vorrundenabschluss aufeinander.