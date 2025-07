Da können sich die Baseball-Fans in der Region drauf freuen. Am Wochenende geht im Neuenburger Atomics Baseball Park ein spannendes Turnier und ein Baseballfest über die Bühne.

Vom 25. bis 27. Juli wird der Atomics Baseball Park in Neuenburg am Rhein erneut zum Schauplatz eines hochklassigen Baseball-Events.

Beim Atomics Baseball Classic (ABC-Turnier) treffen mit den US Ambassadors (USA), Team Alsace (Frankreich), Team Colmare (Frankreich) und den Neuenburg Atomics, vier internationale Teams aufeinander und liefern sich über drei Tage hinweg spannende Begegnungen im beliebten Round-Robin-Modus.

Organisiert vom heimischen Baseball- und Softballclub Neuenburg Atomics, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Vereinsjubiläum feiern, ist das Turnier weit mehr als ein sportlicher Wettkampf. Es ist ein Fest der Baseballkultur – offen für Fans, Familien, Einsteiger und neugierige Besucher aus der ganzen Region.

Der Turnierstart erfolgt am Freitagabend, 25. Juli, mit dem ersten Pitch um 18 Uhr und dem Spiel der Neuenburg Atomics gegen das Team aus den USA, den US Ambassadors. Am Samstag und Sonntag stehen dann mehrere Partien auf dem Programm, in denen alle Mannschaften aufeinandertreffen. Für Spannung, Teamgeist und sportliche Höchstleistungen ist gesorgt.

Informationen gibt es im Internet auf der Atomics Homepage „www.atomics-baseball.de“. Neben dem Geschehen auf dem Spielfeld sorgt ein vielfältiges Catering-Angebot mit frisch zubereiteten Speisen und kühlen Getränken für das leibliche Wohl der Gäste. Die familiäre Atmosphäre des Ballparks schafft die perfekte Umgebung für ein Sommerwochenende voller Sport, Austausch und Gemeinschaftsgefühl.

Die Neuenburg Atomics, seit vielen Jahren in der 2. Bundesliga Südwest aktiv, nutzen das Heimturnier nicht nur zur sportlichen Standortbestimmung, sondern auch, um Baseball einem breiteren Publikum näherzubringen. Mit ihrer engagierten Nachwuchsarbeit und kontinuierlichen Vereinsentwicklung gelten sie als Aushängeschild für die Region.