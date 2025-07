Die Duelle der Atomics gegen den Tabellendritten aus Tübingen im heimischen Baseball-Park hielten, was sie versprachen: Es waren erwartete Spitzenspiele in der 2. Baseball Bundesliga Süd, bei denen sich beide Teams jeweils einen Sieg sicherten.

Die Neuenburg Atomics begannen das erste Spiel mit Denny Huber als Starting Pitcher. Er kontrollierte die Offensive der Tübingen Hawks bis zum fünften Inning souverän, unterstützt von einer stabilen Defensive im Rücken. Bis dahin ließ er nur vereinzelte Hits zu und hielt sich schadlos.

Ominöses fünftes Inning für die Atomics

Die Offensive der Atomics verbuchte im zweiten Inning den ersten Run zur 1:0-Führung. Nach einem Single von David Widmann schlug Alex Friesen mit einem „Double Levi“ Steigert nach Hause, der zuvor „auf Base“ gekommen war. Im dritten Inning bauten die Atomics ihre Führung auf 3:0 aus, nachdem Denny Huber mit einem Single „auf Base“ kam, und Luca Mayer das Spielgerät über die Spielfeldbegrenzung beförderte – ein „2-Run Homerun“ zum Jubel der Heimfans! Im vierten Inning legten die Atomics noch einmal nach. Nach einem Double von Alex Friesen und einem Opferschlag von Joshua Widmann erhöhten die Gastgeber ihre Führung auf 4:0.

Doch dann kam das ominöse fünfte Inning. Scheinbar hatten die Hawks den Schlüssel gefunden, um Pitcher Denny Huber in Bedrängnis zu bringen. Fünf Basehits in Folge und Unsicherheiten in der Atomics-Defensive ermöglichten eine „5-Run Rallye“. Dies drehte das Spiel komplett und brachte die Gäste aus Tübingen mit 5:4 in Front. Tim-Luca Lindemann löste Denny Huber nach diesem Rückschlag auf dem Werferhügel ab und stoppte die Offensive der Hawks.

Von diesem Schock erholten sich die Atomics aber nicht mehr. Im siebten Inning erhöhten die Gäste aus Tübingen sogar noch auf 6:4, bevor die Atomics im Gegenzug noch einmal alles versuchten. Ein Double von Joshua Widmann ließ kurz Hoffnung aufkommen. Er erzielte durch einen Fehler in der Defensive der Hawks noch den Anschluss zum 5:6, doch mehr sollte nicht mehr herausspringen.

Im zweiten Spiel des Tages stand die Atomics-Offensive vor einer besonderen Herausforderung: Sie traf auf den US-Amerikaner Toni Manzano, der als Pitcher die Liga in „Strikeouts“ unangefochten anführt. Die Atomics mussten einen Weg finden, um wenigstens das zweite Spiel des Tages zu gewinnen.

Neuenburger revanchieren sich

Doch zuvor mussten die Atomics in der Defensive gleich zwei Runs zur 2:0-Führung der Gäste hinnehmen. Joshua Widmann, Starting Pitcher für die Atomics, fand zu Beginn der Partie noch nicht ganz seinen Rhythmus, was sich aber im Laufe des Spiels ändern sollte. Die Atomics-Offensive war allerdings sofort hellwach und erarbeitete sich durch eine Reihe von Walks und das Ausnutzen eines Fehlers in der Gäste-Defensive den 2:2-Ausgleich.

Mittlerweile kontrollierte Atomics-Pitcher Joshua Widmann die Hawks-Offensive immer besser und ließ bis ins fünfte Inning keine weiteren Runs zu. Dabei wurde er von einer fast fehlerfreien Atomics-Defensive hervorragend unterstützt. Die Atomics-Offensive fand immer wieder Wege, „auf Base“ zu gelangen, und ging im vierten Inning durch Basehits von Joshua Widmann und Denny Huber mit 3:2 in Führung.

Auch im fünften und sechsten Inning erzielten die Atomics jeweils einen weiteren Run. Im fünften Inning erhöhten die Atomics durch einen weiteren Basehit von Joshua Widmann, der Alex Friesen nach Hause schlug, auf 4:2. Im sechsten Inning bauten die Atomics die Führung auf 5:2 aus, nachdem Levi Steigert durch einen Schlag David Widmann nach Hause brachte.

Im fünften Inning konnten die Gäste aus Tübingen noch einmal für Gefahr sorgen. Zählbares sprang aber nicht heraus.

Im siebten Inning ließ Alex Friesen dann nichts mehr anbrennen und beendete die Partie durch ein „Double Play“ und einen „Ground Out“.

Am nächsten Wochenende sind die Neuenburg Atomics spielfrei, bevor es dann am übernächsten Wochenende zum nächsten Spitzenduell im Baseball-Park der Atomics kommt. Dann heißt der prominente und spielstarke Gegner Heidenheim Heideköpfe – das verspricht erneut Spannung pur!