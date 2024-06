Die dänische Fußball-Nationalmannschaft, die in Freudenstadt während der Europameisterschaft ihr „Team Base Camp“ aufgeschlagen hat, fühlt sich laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung offenbar wohl.

„Wir sind und wir waren sehr zufrieden mit unserer Zeit in Freudenstadt. Vom ersten Tag an haben wir große Gastfreundschaft erlebt, nicht nur auf dem Trainingsgelände und in unserem Mannschaftshotel, sondern in der ganzen Stadt“, wird Erik Brøgger Rasmussen, Geschäftsführender Direktor des dänischen Fußballverbands DBU, in der Mitteilung zitiert. „Zum Beispiel haben wir viele Geschäfte gesehen, die dänische Flaggen in ihren Schaufenstern haben, und das Wort ‚hygge‘ taucht an vielen Plätzen in der Stadt auf. Wir lieben es, hier zu sein, und wir hoffen, dass unser Aufenthalt noch viel länger dauern wird.“

Fußball-Direktor Peter Møller ergänzt: „Wir sind froh, dass wir Freudenstadt als Basis für das Team ausgewählt haben.“ Hotel, Stadion-Mannschaft und die Stadt hätten eine ausgezeichnete Umgebung für die Mannschaft geschaffen, in der sie sich auf die Spiele konzentrieren und ihre Freizeit genießen könne, wird Møller weiter zitiert.

Dänemark trifft am Samstag auf Deutschland

Am Samstag stehen sich Dänemark und Deutschland im Achtelfinale gegenüber. Das könnte beim Public Viewing in der Gastgeber-Stadt Freudenstadt so richtig spannend werden. Schließlich fällt mit dem Spiel die Entscheidung, wer von beiden nicht mehr bei der EM mitmischt.