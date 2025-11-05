Basar für die Aktion Mensch: Die Geschwister Kühn aus Wyhlen sind seit Jahrzehnten sozial engagiert

Der Basar der Geschwister Kühn zu Gunsten der Aktion Mensch lockte viele Stammkunden in das katholische Gemeindehaus Wyhlen.
Was in den 1970ern die „Kinder vom Römerweg“ begonnen haben, setzen seit 2004 die Geschwister Kühn erfolgreich fort: Ein Bastel- und Kuchenverkauf zu Gunsten der Aktion Mensch. Am Sonntag war es wieder soweit: Im katholischen Gemeindehaus Wyhlen verkauften die Schwestern zusammen mit zwei Gastausstellern selbstgemachte Dinge, deren Gewinn an die soziale Einrichtung fließen wird.