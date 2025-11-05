Basar für die Aktion Mensch: Die Geschwister Kühn aus Wyhlen sind seit Jahrzehnten sozial engagiert

Was in den 1970ern die „Kinder vom Römerweg“ begonnen haben, setzen seit 2004 die Geschwister Kühn erfolgreich fort: Ein Bastel- und Kuchenverkauf zu Gunsten der Aktion Mensch. Am Sonntag war es wieder soweit: Im katholischen Gemeindehaus Wyhlen verkauften die Schwestern zusammen mit zwei Gastausstellern selbstgemachte Dinge, deren Gewinn an die soziale Einrichtung fließen wird.

Wegen der Sperrung der Hochrheinhalle, wohin die Familie irgendwann aus Platzgründen ausgewichen ist, ist der Basar in diesem Jahr wieder im Gemeindehaus untergekommen; allerdings ein wenig kleiner.

Dennoch kamen viele Stammkunden, um sich mit Strickwaren oder kleinen Engeln für die Winter- und Weihnachtszeit einzudecken. Damit alles bequem transportiert werden konnte, gab es direkt auch einen Taschenverkauf.

„Wir machen viel Upcycling“, erklärte Monja Kühn, die aus ehemaligen Kaffeekapseln kleine Glücksbringer bastelt. Passend dazu sind die „Lilly-Taschen“ aus Kaffeetüten hergestellt.

Sehr beliebt waren auch die „Sorgenfresser“ von Petra Kühn. Ein kleiner aufmunternder Text ist der rund zehn Zentimeter langen Raupe beigelegt. Regelmäßig spendet sie welche für die Freiburger Kinderklinik. „Eine Frau hat vorhin direkt zehn Stück genommen“, freute sie sich über die Resonanz. Wer noch Zeit zum Überlegen brauchte oder sich einfach noch einen gemütlichen Moment machen wollte, konntebei Helferin Vanessa Klormann ein Stück Kuchen oder Torte und eine Tasse Kaffee holen.

Dankbar sind die Organisatorinnen über die große Unterstützung durch die Gemeinde, die ihnen bisher die Hochrheinhalle kostenfrei überließ und auch Werbung für die Veranstaltung machte. Die Geschwister Kühn sind über die Gemeindegrenzen hinaus für ihr Engagement bekannt. Daher wurden sie nun auch zum Hausener Hobbymarkt am 9. November eingeladen. Des Weiteren werden Kühns am 6. Dezember auf dem Riehener Weihnachtsmarkt ebenfalls ihre Handwerkskunst für einen guten Zweck anbieten.