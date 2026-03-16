Basar ein voller Erfolg: Mehr als 5500 Artikel kommen zusammen

Bereits am Vortag begannen die Vorbereitungen: Helfer stellten Tische und Kleiderständer auf. Die Kindersachen, die verkauft werden sollten, wurden angenommen und mussten durchgeschaut und nach Größen beziehungsweise Art der Spielsachen sortiert werden. Es kam eine große Menge an Kinderkleidung, Spielsachen, Babyspielzeug und Schuhen zusammen – insgesamt mehr als 5500 Artikel. Gearbeitet wurde in zwei Schichten, jede Schicht war mit zwölf Helfern besetzt. Für die Helfer spendierte der Förderverein Getränke, Kekse und Süßigkeiten.

Vieles findet neue Besitzer Am nächsten Morgen startete dann der Kindersachen- und Kuchenverkauf; zuerst für die Helfer, dann für Schwangere und Menschen mit Behinderung und anschließend für alle anderen. Viele Dinge fanden neue Besitzer. Die Neugestaltung der Tische und Kleiderständer kam bei allen sehr gut an. Wer fertig war mit dem Einkauf, konnte sich noch ein Stück Kuchen für zu Hause mitnehmen, der von den Eltern der Erstklässler der Grundschule gebacken worden war.

Im Anschluss an den Basar warteten dann noch die große Rücksortierarbeit und das Saubermachen. Auch hier waren wieder zahlreiche Helfer mit dabei und sortierten die nicht verkauften Sachen in die Körbe der entsprechenden Verkäufer zurück. Mit dem neuen System waren alle sehr zufrieden und die Arbeit ging wesentlich schneller von der Hand.

Mehr als 60 Helfer im Einsatz

Insgesamt waren mehr als 60 Helfer im Einsatz, und es wurden 30 Kuchen verkauft. Die Einnahmen gehen vollständig an den Förderverein, der mit einem Teil der Einnahmen „Die Physikanten“ für alle Grundschüler finanziert. Ein großes Dankeschön ging an alle Helfer wie auch das Autohaus Dengler, das seinen Van ausgeliehen hat, an alle Kuchenbäcker, Käufer und Verkäufer für diesen erfolgreichen Kinderkleiderbasar.

Der nächste Kinderkleiderbasar ist bereits geplant und soll im Herbst stattfinden.