Basar ein voller Erfolg: Mehr als 5500 Artikel kommen zusammen

Der Förderverein der Grundschule Wildberg/Effringen hatte zum siebten Kinderkleiderbasar eingeladen. Es kamen mehr als 260 Besucher.
Bereits am Vortag begannen die Vorbereitungen: Helfer stellten Tische und Kleiderständer auf. Die Kindersachen, die verkauft werden sollten, wurden angenommen und mussten durchgeschaut und nach Größen beziehungsweise Art der Spielsachen sortiert werden. Es kam eine große Menge an Kinderkleidung, Spielsachen, Babyspielzeug und Schuhen zusammen – insgesamt mehr als 5500 Artikel. Gearbeitet wurde in zwei Schichten, jede Schicht war mit zwölf Helfern besetzt. Für die Helfer spendierte der Förderverein Getränke, Kekse und Süßigkeiten.