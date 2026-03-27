Bart- und Schnauzerclub Schömberg: „Haariger Club“ löst sich auf

Der Vorsitzende des Bart- und Schnauzerclubs Schömberg, Markus Bross, blickt zurück auf eine ereignisreiche Vereinsgeschichte mit zahlreichen Höhepunkten.
Mehr als 50 Vereine prägen das gesellschaftliche, sportliche und musikalische Leben in Schömberg. Zum Ende des Jahres allerdings verliert die Stauseestadt einen ganz besonderen Verein. Es handelt sich um den Schwäbischen Bart- und Schnauzerclub, der 1991 gegründet wurde und über Jahre für herrlich anzuschauende Fotomotive sorgte. Der Vorsitzende des Vereins, Markus Bross, blickt zurück und erzählt unserer Redaktion, wieso bald Schluss ist.