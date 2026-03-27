Bart- und Schnauzerclub Schömberg: „Haariger Club“ löst sich auf

Mehr als 50 Vereine prägen das gesellschaftliche, sportliche und musikalische Leben in Schömberg. Zum Ende des Jahres allerdings verliert die Stauseestadt einen ganz besonderen Verein. Es handelt sich um den Schwäbischen Bart- und Schnauzerclub, der 1991 gegründet wurde und über Jahre für herrlich anzuschauende Fotomotive sorgte. Der Vorsitzende des Vereins, Markus Bross, blickt zurück und erzählt unserer Redaktion, wieso bald Schluss ist.

Markus Bross sitzt in seinem Wintergarten. Seine eindrucksvolle Gesichtsbehaarung lässt schnell darauf schließen, wieso er dem Bart- und Schnauzerclub Schömberg angehört. Der 81-Jährige trägt einen vom Typ „Verdi“. Und tatsächlich: Die Ähnlichkeit mit dem italienischen Komponisten Giuseppe Verdi ist nicht von der Hand zu weisen.

Bross ist seit dem 16. Lebensjahr überzeugter Bartträger. „Nur einmal während meiner Metzgerlehre stellte mich der Meister vor die Wahl: Bart oder Lehrstelle.“ Er habe sich dann für die Lehrstelle entschieden. „Danach habe ich mir natürlich wieder einen Bart wachsen lassen“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Vor 35 Jahren gegründet

1991 gründete Bross den Schwäbischen Bart- und Schnauzerclub Schömberg. Ein Jahr zuvor sei er in Höfen im Schwarzwald gewesen. „Dort wurde zufällig zur gleichen Zeit die Bart-Weltmeisterschaft ausgetragen“, erinnert sich der Verdi-Träger. Kurzerhand nahm er damals an dem Wettbewerb teil und wurde direkt zum Weltmeister gekürt – viele weitere Titel sollten später folgen. Zusammen mit 27 anderen Männern rief er den haarigen Club ins Leben. Stetig wuchs der Verein. „Vor rund zehn Jahren verzeichneten wir rund 200 Mitglieder, das war die Hochzeit“, blickt Bross zurück. Obwohl die Frauen nicht über solch prachtvolle Bärte verfügen, traten einige in den Verein ein, „um uns zu unterstützen“, wie der Vorsitzende sagt.

Bei der jüngsten Hauptversammlung haben sie dann die Auflösung beschlossen. „Ich bin nun 81 und will das Amt des Vorsitzenden nicht länger bekleiden“, sagt Bross. Da sich niemand als Nachfolger zur Wahl stellte und weitere Vorstandsposten ebenfalls nicht mehr nachbesetzt werden konnten, endet die 35 Jahre lange Ära Ende 2026.

Wettbewerb mit Soldaten

Bross, der es auf der einen Seite natürlich bedauert, kann es aber verschmerzen. „Ich habe in den 35 Jahren so viel erleben und sehen dürfen, dass es am Ende für mich so in Ordnung ist.“ Der Ur-Schömberger kann auf mehr als 80 Teilnahmen an Meisterschaften zurückblicken. 30 Mal belegte er den ersten Platz. Weltmeister, Europameister, Deutscher Meister – Bross gewann alle Titel, mehrfach.

Er präsentiere seinen Haarwuchs in Los Angeles, San Francisco, Alaska, Kanada und in zahlreichen Ländern Europas. „Ein absolutes Highlight erlebten wir Anfang der 90er-Jahre in Sarajewo. Dorthin lud uns die Bundeswehr ein. Im Feldlager präsentierten wir unsere Bärte und traten gegen zahlreiche Soldaten verschiedener Streitkräfte an“, erzählt der 81-Jährige.

„Die Wettbewerbe werden sehr ernst genommen.“

Wer nun glaubt, dass es sich bei den Welt- und Europameisterschaften der Bartträger um lustige Spaßveranstaltungen handelt, der irrt sich gewaltig: „Die Wettbewerbe werden sehr ernst genommen.“ In unterschiedlichen Kategorien treten die Bartträger gegeneinander an. Neben dem Typ „Verdi“ gibt es noch zahlreiche weitere: „Englisch“, „Dali“, „Kaiser“, „Musketier“ und viele mehr.

Unsere Empfehlung für Sie Bildergalerie Bartclub Schömberg Ist der Bart das beste Stück des Mannes? Der Bartclub Schömberg macht es vor.

Zur Königsdisziplin gehört laut Bross die Kategorie „Freistil“. Letztlich sei es eine einfache Rechnung: „Je mehr Haare und Volumen vorhanden, desto mehr Aufwand für den Träger.“ Diese präsentieren ihre haarigen Kunstwerke einer Fachjury, die sich die Bärte genau anschaut und am Ende urteilt, welcher am meisten überzeugt hat. Teils frisieren die Teilnehmer ihre Haarpracht vier Stunden lang, bis auch das letzte Detail stimmt.

An zwei Wettbewerben nimmt der Verein in diesem Jahr noch teil, im österreichischen Leogang und in der Nähe von Amberg in Bayern. Sollte sich niemand mehr auf das Amt des Vorsitzenden bewerben, wird es die Abschiedstournee der Schömberger Bartspezialisten. Das Ende einer haarigen Ära.