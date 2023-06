Bei der Bart-Weltmeisterschaft in Burghausen haben die Bartträger aus Schömberg wieder vordere Plätze belegt.

Bei der Bart Weltmeisterschaft in Burghausen gingen 280 Teilnehmer aus 28 Nationen an den Start.

Der Schömberger Bart- und Schnauzerclub war mit zehn Teilnehmern in die Stadt mit der längsten Burg der Weltangereist.

Viele Titel geholt

Zwei Tage lang wurden in 22 verschiedenen Bart-Kategorien die Weltmeister ermittelt. Für die Schömberger Aktiven sei es ein spannendes und schönes Wochenende gewesen, teilt der Bart- und Schnauzerclub mit.

Die Schömberger Bartträger erreichten auch bei diesem Wettkampf wieder sehr gute Platzierungen: Platz 2 und damit Vizeweltmeister in der Kategorie „Kaiserlicher Schnauzbart“ wurde Ralf Schulz. Ebenfalls Platz 2 und damit Vizeweltmeister wurde in der Kategorie Musketier Edgar König. Einen weiteren zweiten Platz erreichte Willi Segalotto. Er wurde Vizeweltmeister in der Kategorie Verdi.

Auch Markus Bross wird Vize-Weltmeister

Platz 2 erreichte erstmals in der Kategorie Vollbart Naturale über 60 Jahre Markus Bross. Der dritte Platz in der Kategorie Kaiserlicher Backenbart ging an Ernst Pingen. Die Plätze vier belegten zuedem Franz Pill, Gerold Geiger,Rainer Preussner, Andreas Autenrieth und Chris Berger.