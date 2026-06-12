Barrieren abbauen: Polizei Freiburg bringt Menschen mit Behinderung ihre Arbeit näher

Der erste Tag der offenen Tür für Menschen mit Behinderung im Polizeipräsidium Freiburg war ein Erfolg. 800 Besucher sind ins Polizeipräsidium Freiburg gekommen.
„Wir wollen ein Zeichen für Inklusion und eine integrative Botschaft der Polizei in die ganze Gesellschaft setzen mit diesem Tag“, erklärt Polizeipräsident Norbert Schneider, auf dessen Impuls die Veranstaltung speziell für Menschen mit Behinderung zurückgegangen ist. „Wir wollen zeigen, dass wir für die Menschen da sind.“ Gerade Menschen mit Behinderung hätten in der Regel kaum eine Chance, einmal mit der Polizei in Kontakt zu treten und deren Arbeit kennenzulernen. Das habe man ändern wollen, so Schneider.