Barrieren abbauen: Polizei Freiburg bringt Menschen mit Behinderung ihre Arbeit näher

Der erste Tag der offenen Tür für Menschen mit Behinderung im Polizeipräsidium Freiburg war ein Erfolg. 800 Besucher sind ins Polizeipräsidium Freiburg gekommen.

„Wir wollen ein Zeichen für Inklusion und eine integrative Botschaft der Polizei in die ganze Gesellschaft setzen mit diesem Tag“, erklärt Polizeipräsident Norbert Schneider, auf dessen Impuls die Veranstaltung speziell für Menschen mit Behinderung zurückgegangen ist. „Wir wollen zeigen, dass wir für die Menschen da sind.“ Gerade Menschen mit Behinderung hätten in der Regel kaum eine Chance, einmal mit der Polizei in Kontakt zu treten und deren Arbeit kennenzulernen. Das habe man ändern wollen, so Schneider.

Der Aufwand hat sich gelohnt: Rund 800 Menschen aus Institutionen wie Sonderschulen und Behindertenwerkstätten zwischen Emmendingen, dem Hochschwarzwald und dem Kreis Lörrach sind der Einladung der Polizei Freiburg gefolgt.

Alle sollen als Mensch wahrgenommen werden

„Polizei ist ein sozialer Beruf. Es gibt da eine Art Parallelität: Bei Menschen mit Behinderung wird von der Umwelt oft nur die Behinderung und nicht der ganze Mensch wahrgenommen. Und bei Polizeibeamten in Uniform wird ebenfalls häufig übersehen, dass da ein Mensch in der Uniform steckt“, sagt der Polizeipräsident. Jeder wolle aber letztlich als Mensch wahrgenommen werden, so Schneider. Der große Erfolg der Veranstaltung sei genau das, was er sich erhofft habe.

Unsere Empfehlung für Sie Fokus auf Messerverbot Freiburger Polizei war am Sicherheitstag mit 350 Kräften im Einsatz Die Polizei hat in Freiburg am landesweiten Sicherheitstag verstärkt kontrolliert. Dabei wurden unter anderem 17 Messer beschlagnahmt.

Im Innenhof des Polizeipräsidiums war am Donnerstag eine Menge los: Kriminaltechniker erklärten, wie man Fingerabdrücke abnimmt, Rettungstaucher aus Deutschland und Frankreich führten ihr Equipment vor, Polizeihunde und Pferde sowie zahlreiche Fahrzeuge konnten aus nächster Nähe erlebt werden.

Organisatoren haben auch Rückzugsorte geschaffen

„Am coolsten fand ich aber die Waffen und die Dummy-Puppe, mit der man trainieren kann“, sagt der zwölfjährige Kilian. „Und jetzt freuen wir uns noch auf die Polizeiautos“, ergänzt er. Der sehbehinderte Junge und seine beiden Klassenkameraden David und Elias sind mit ihrer Schulklasse vom Förderzentrum für Sehbehinderte in Waldkirch nach Freiburg gekommen. Und Kilian, der ein leidenschaftlicher Skilangläufer ist, nutzte die Gelegenheit, sich über die Behindertensportförderung des Landes Baden-Württemberg zu informieren, die auf dem Gelände ebenfalls vertreten war.

Besonders viele Gäste kamen aus Riegel nach Freiburg. Die dortige Caritas-Werkstatt nutzte den Tag der offenen Tür für einen Betriebsausflug, wie Einrichtungsleiter Daniel Müller berichtete: „Alle waren Feuer und Flamme und sehr aufgeregt.“ Die Fahrt zur Polizei sei seit Tagen das Gesprächsthema für die Beschäftigten in der Werkstatt gewesen. In Freiburg habe sich gezeigt, dass viele der geistig behinderten Menschen mit einigem Vorwissen und vielen Detailfragen an die Beamten herangetreten seien.

Hoher Organisationsaufwand, der sich gelohnt hat

Für manche sei der viele Rummel eine gewisse Überforderung gewesen, so Müller weiter. Damit haben die Organisatoren gerechnet und einen Ruhebereich am Rande des Geländes eingerichtet, so Polizeisprecherin Laura Riske: „Unsere Kollegen in Offenburg haben so einen Tag schon einmal veranstaltet, da standen wir im Vorfeld in einem engen Austausch.“ Denn von der Bereitstellung rollstuhlgerechter Toiletten für die Gäste über das umfassende gastronomische Angebot bis hin zu den Aktionsangeboten sei vieles zu organisieren gewesen, das nicht zum Polizeialltag gehört. „Der Aufwand hinter der Veranstaltung ist so groß, dass man so einen Aktionstag sicher nicht jedes Jahr anbieten kann“, erklärt Polizeipräsident Schneider. Dennoch habe ihn die Resonanz der Besucher und das Engagement der Polizeibeamten beeindruckt.