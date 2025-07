Barrierefreiheit in Wolfach

1 Jakob Wolber (von links), Bürgermeister Thomas Geppert, Hans Staiger, Lina Pachollek, Franz Bruder, Pfarrer Markus Luy und Sabina Müller testeten den neuen Treppenlift am Donnerstag auf Herz und Nieren. Foto: Lupfer Auch Besucher, die nicht gut zu Fuß oder gar auf den Rollstuhl angewiesen sind, kommen nun eigenständig in Kirnbachs Halle.







„Das ist nicht so schlecht.“ Das Spontan-Urteil von Testerin Lina Pachollek für den neuen Treppenlift in Kirnbachs Gemeindehalle, der am Donnerstag offiziell vorgestellt wurde, fiel gut aus.