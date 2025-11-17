Barrierefreiheit in Horb & Co: Ein Aufzug, der alles sagt – die Bahn hat ein Infrastrukturproblem

Der defekte Aufzug am Bahnhof Horb ist nur ein Beispiel für jahrelang vernachlässigte Bahn-Infrastruktur, meint unser Autor.
Der defekte Aufzug am Horber Bahnhof war mehr als nur ein lokales Ärgernis. Er steht sinnbildlich für ein strukturelles Problem der Deutschen Bahn. Über Wochen war der Zugang zu den Gleisen 2 und 3 für viele Fahrgäste, vor allem ältere oder mobilitätseingeschränkte Menschen, nur über Treppen möglich. Ein Ersatzteil müsse „von Hand angefertigt“ werden, hieß es. Das klingt nach Improvisation, nicht nach moderner Infrastruktur im Jahr 2025.