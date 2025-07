Barrierefreier Ausbau in Freiburg: Alle Aufzüge und Rolltreppen am Hauptbahnhof laufen wieder

1 Die Rolltreppe an Gleis 2 und 3 des Freiburger Hauptbahnhofs ist wieder in Betrieb. Foto: Alexander Blessing Die zweite Rolltreppe am Freiburger Hauptbahnhof rollt wieder. Und das nach fünf Jahren Bauzeit, in der fünf Aufzüge und zwei Rolltreppen erneuert wurden.







Fünf neue Aufzüge und eine Rolltreppe sind in den vergangenen Monaten an der Stadtbahnbrücke am Freiburger Hauptbahnhof in Betrieb gegangen. Nun ist als letzter Baustein der Modernisierung die zweite Rolltreppe angeschaltet worden. „Das ist ein großer und wichtiger Schritt für mehr Komfort am Hauptbahnhof“, unterstreicht Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos). Außerdem sei das Projekt, mit rund fünf Jahren Bauzeit im Zeit- und Kostenrahmen geblieben, so der OB.