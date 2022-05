3 Eine Küche voller cleverer Helfer – eines davon ist dieses Schneidbrett: Apfel aufpicksen und mühelos schneiden. Oder die Scheibe Brot drauflegen und ohne Wegrutschen schmieren. Foto: Spitz

Beate ist eine super Ratgeberin. Ob Behinderte, Alte, Eingeschränkte oder alle jene, die ihr Leben einfach einfacher leben möchten – Beate weiß Rat. Sie ist eine Musterwohnung im Schwarzwald-Baar-Kreis.















Schwarzwald-Baar-Kreis - "Meine Frau ist vor einem Monat die Kellertreppe hinuntergestürzt und hat sich die Hüfte gebrochen", nun sei alles "genagelt und verschraubt", seine Frau noch in der Klinik, aber Willi Heldt aus St. Georgen will vorbereitet sein auf den Tag, an dem sie wieder nach Hause kommt. Wird sie alleine gehen können? Hilfe im Bad benötigen? Mobil sein? "Das ist kein schönes Thema", räumt der 82-Jährige im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten ein. Und trotzdem hat er sich damit befasst – unter anderem mit Hilfe von Beate.