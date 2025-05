Barockorchester der Musikschule tritt auf: Wie Lahrer die Blockflöte zum Star machen

Die Reise der Lahrer „Ba-Rock-Oper“ geht weiter: Nach der erfolgreichen Premiere 2023 stehen für das Barockorchester der Musikschule Auftritte in Lahr und in Bayreuth an. Unter der Leitung von Annabelle Cavalli wartet ein 90-minütiges Spektakel.

„Die Blockflöte ist der Grund, warum manche Kinder nie wieder ein Instrument anfassen wollen.“ Über solche Sätze kann die Musikpädagogin Annabelle Cavalli nur müde lächeln. Mit ihrem Engagement in der städtischen Musikschule hat sie der Blockflöte den Stellenwert zurückgegeben, den sie verdient, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Mit ihrem Barockorchester habe sie ein Ensemble kreiert, in dem das Instrument neben Streichern und Percussion der Hauptdarsteller ist.

Seit September 2012 unterrichtet Cavalli an der Musikschule und entwickelt neue Konzepte, die Kinder und Jugendliche über alle Altersgruppen hinweg zur Musik und Kreativität führen. Sie studierte an der Musikhochschule Freiburg, wo sie ihren Master in Blockflöte und Musikpädagogik absolvierte.

Als sie nach Lahr kam, fand sie eine „normale“ Blockflötenklasse vor: Die Schüler kamen wöchentlich zu ihr in den Unterricht, doch das Gefühl, in Gemeinschaft zu spielen, ging über ein kleines Flötenensemble nicht hinaus. Das wollte Cavalli ändern – und erinnerte sich an die Barockmusik, ihr zweites Steckenpferd. Diese bietet sehr viele Möglichkeiten und Freiräume. In der historischen Aufführungspraxis waren Blockflöten öfter das Pendant zu Streichern und sie musizierten gemeinsam in einem Orchester.

So eine Formation spielte das erste Mal auf der großen Bühne bei der Klassik-Show „Magic Classic“ der Lahrer Musikschule. Die begeisterte Resonanz ermutigte Cavalli, ihre Arbeit fortzuführen, wie in der Pressemitteilung betont wird. So entstand 2016, inspiriert von innovativen, kreativen Konzertformen und neuen Unterrichtskonzepten, das Barockorchester.

Die Oper feierte im Sommer 2023 Premiere

2022 ging es auf Konzertreise nach Frankreich. Mit acht Musikern von AMA (Amis de la Musique ancienne) aus Palaiseau (Paris) gaben die Lahrer unter anderem in der königlichen Kapelle des Schlosses Chambord zwei Konzerte. Inspiriert von dem besonderen Ort wuchs in Cavalli immer mehr die Idee, mit ihrer Formation eine Barockoper aufzuführen. Erste Gedanken für so ein Projekt schlummerten in Cavalli bereits seit ihrem Studium – genährt von ihrem Traum, Barockmusik im Musikschulbereich bekannter zu machen.

Mit Theaterpädagoge Tim Krause stellte sie die Idee den jungen Lahrer Musikern vor. Bei jeder Etappe wurde das Orchester eingebunden. Im Sommer 2023 wurde die „Ba-Rock-Oper“ vom Lahrer Barockorchester mit den Profisängern Marie Christine Köberlein und Uli Bützer, dem professionellen Cembalisten David Henkelmann, Instrumentalisten aus Palaiseau und einer Band aus dem Groove-Lab der Musikschule aufgeführt. Insgesamt gab es neun Konzerte.

2025 geht die Reise der Oper weiter und führt das deutsch-französische Ensemble ins Lahrer Parktheater, dann in den Reichshof nach Bayreuth und schließlich ins Markgräfliche Opernhaus Bayreuth – was laut Mitteilung einem Ritterschlag gleichkommt. Ein weiterer Ritterschlag ist demnach die Nominierung für den Deutschen Jugendorchesterpreis. Das Barockorchester hat die erste Runde des Wettbewerbs erfolgreich gemeistert und gehört zu den 18 deutschen Orchestern, die in der engeren Auswahl für den renommierten Preis stehen.

Musiktheater kommt in drei Akten daher

Doch was ist überhaupt eine „Ba-Rock-Oper“? Cavalli suchte Arien und Stücke aus Opern der Barockzeit heraus und arrangierte sie für das Barockorchester. Krause hat um die Musik herum eine Dramaturgie in drei Akten gewebt, die Liebe, Neid, Wut, Traum und Naturgewalten aufgreift und eine Brücke zwischen den Jahrhunderten schlägt. Gemeinsam haben die kreativen Köpfe ein 90-minütiges Musiktheater-Spektakel zusammengestellt.

Von Anfang an will das Barockorchester ein attraktives und nachhaltiges Angebot sein, das sich alters-, instrumenten- und niveauübergreifend an alle Interessierten richtet. Hier spielen Kinder, Jugendliche und Erwachsene – Bläser und Streicher, Anfänger ebenso wie erfahrene Ensemblemusiker und Preisträger von Jugend musiziert. Im Vordergrund steht für Cavalli, Musik als Kommunikationsmittel durch Kammermusikprojekte wie die Flötenband erfahrbar zu machen, künstlerische Ideen in größeren Ensembles wie im Barockorchester darzustellen sowie Kinder mit ihrem neuen Konzept, der „Flötenwerkstatt“, für Musik zu begeistern.

Sie erhielt den erstmals verliehenen Casimir-Schweizelsperg-Preis für besonderes musikpädagogisches Wirken beim Händel-Jugendpreisträgerkonzert von der Händel-Gesellschaft Karlsruhe. Zudem leitet sie das Barockensemble „L’Ephémère“ und das Renaissance-Ensemble „Flauto Consort Freiburg“.

Termine für die Oper

Für den Auftritt am Sonntag, 18. Mai, ab 20 Uhr im Lahrer Parktheater gibt es noch wenige Tickets online unter https://kultur.lahr.de. Weiter geht’s am Freitag, 23. Mai, um 9 und 11.15 Uhr mit einem Schülerkonzert im Reichshof in Bayreuth und am Sonntag, 25. Mai, ab 19.30 Uhr im Markgräflichen Opernhaus in Bayreuth. Tickets hierfür gibt’s unter https://musikca-bayreuth.de.