Barockes Meisterwerk kehrt zurück: Silbermannorgel in Meißenheim wird wiedereingeweiht

Die Organistin und Chorleiterin Susanne Moßmann lässt die Zeit der Restauration der Silbermannorgel einmal Revue passieren und spricht über Höhen und Tiefen.
Seit 2018 existieren die Pläne zur Restaurierung, im September 2022 wurde die Renovierungsphase begonnen. Die Organistin und Chorleiterin Susanne Moßmann spricht über die verschiedenen Abschnitte der zurückliegenden Jahre, über Höhen und Tiefen und über die geplanten Veranstaltungen zur Wiedereinweihung. Durch zahlreiche Aktionen sowie die Unterstützung von Stiftungen und privaten Spendern konnte die notwendige Finanzierung des Eigenanteils fast ganz erbracht werden, die die Fördermittel des Denkmalschutzes des Bundes und Landes sowie der Deutschen Stiftung Denkmalschutz ergänzte, heißt es in der Pressemitteilung des Evangelischen Dekanats Ortenau. Ohne diese Mittel wäre eine Renovierung dieses Ausmaßes nicht möglich gewesen.