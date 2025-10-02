Barocke Orgelklänge in Bitz: In Oliver Geiger vereinen sich Spiel- und Registrierkunst

Das Tolle an der Bitzer Nikolauskirche: Die Orgel steht im Altarraum, und so haben die Zuhörer Gelegenheit, Oliver Geiger nicht nur zu hören – sie können den fantastischen Organisten auch dabei beobachten, wie er leichthändig spielt, registriert, umblättert, extemporiert. Obwohl er dem Publikum den Rücken zuwendet, ist erkennbar: Geiger ist tiefenentspannt, spielt mit Freude daran, sein Publikum zu beschenken.

Im Zentrum der Verkündigung stehe zwar seit jeher das gesprochene Wort, sagt Pfarrer Thomas Gerold, der mit liturgischen Texten den Abend bereichert. „Doch schon zur Zeit der Reformation hat man gemerkt, wie wichtig auch die musikalische Seite ist, weil der Mensch nicht nur Verstand ist, sondern auch über die Gefühlsseite erreicht wird.“

Die Herzen erreicht er ganz direkt

Das schafft Oliver Geiger mit seinem Spiel mühelos, erreicht die Herzen ganz direkt. Etwa mit der schwungvollen Toccata F-Dur von Dietrich Buxtehude, bei der die Töne wie Tropfen von einem Springbrunnen perlen. Das Lob Gottes, das Gerold mit Psalm 148 vorträgt, drückt Johann Sebastian Bachs Fantasie „Pièce d’Orgue“ besonders schön aus mit mal jubilierenden Tönen, die sich abwechseln mit kraftvoller Polyphonie.

An „Jesu, meine Freude“ und „Wenn wir in höchsten Nöten sein“ aus Bachs Orgelbüchlein knüpft die Lesung an, in der Gerold daran erinnert, dass Jesus selbst in tiefsten Nöten war, Gott aber alles in Freude gewandelt hat. Diese drückt sich aus in Max Philipps Zeyholds festlichem Concerto B-Dur, dessen zweiten Satz Geiger höchst außergewöhnlich registriert – eine Freiheit, die ihm die barocke Orgelliteratur lässt und bei der er seine ganze Klasse ausschöpft.

Wohltuend warm und perfekt registriert

Johann Pachelbels Giacona in f ist danach ein wohltuend warmes Stück, und wieder zieht Geiger ausdrucksstarke Register, um den barocken Charakter der Musik zu unterstreichen. Wie immer in Geigers Konzerten erklingen selten gehörte Werke, keine Musik von der Stange, sondern Perlen der Orgelliteratur. Nur selbst komponierte hat er diesmal nicht auf die Schnur gezogen, obwohl Oliver Geiger mit seinen Werken den alten Meistern das Wasser reichen kann.

Im Gebet dankt Gerold für die Schönheit der Schöpfung und die Musik, „die wir heute in ganz besonderer Weise erfahren durften“, und tatsächlich brechen nochmals „Sternstunden barocker Orgelkunst“ an, wie der Titel versprochen hat: Buxtehudes Präludium C-Dur und Nicolaus Bruhns’ „Großes Präludium e-moll“.

Der Grundton und die Herbstfarben

Dieser Grundton, mit dem das Konzert nach Pfarrer Gerolds Segen und dem gemeinsam gesungenen Lied „Nun ruhen alle Wälder“ endet, malt schon die Herbstfarben und trägt die Zuhörer hinaus in den Abend mit spärlichem Licht. Die Sternstunden barocker Orgelkunst aber strahlen weiter, tief in die Nacht hinein.