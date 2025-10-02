Barocke Orgelklänge in Bitz: In Oliver Geiger vereinen sich Spiel- und Registrierkunst

„Sternstunden barocker Orgelkunst“ hat Oliver Geiger seinem Publikum in Bitz beschert – der Himmel funkelte überhell.
Das Tolle an der Bitzer Nikolauskirche: Die Orgel steht im Altarraum, und so haben die Zuhörer Gelegenheit, Oliver Geiger nicht nur zu hören – sie können den fantastischen Organisten auch dabei beobachten, wie er leichthändig spielt, registriert, umblättert, extemporiert. Obwohl er dem Publikum den Rücken zuwendet, ist erkennbar: Geiger ist tiefenentspannt, spielt mit Freude daran, sein Publikum zu beschenken.