Baro-Hochhaus Tailfingen: Vorzeigeobjekt mit hohen Auflagen und neun Millionen Investitionssumme

In der ersten Sitzung des Gestaltungsbeirats Albstadt wurde der Planentwurf für die Sanierung des Baro-Hochhauses in Tailfingen vorgestellt. Es sollen moderne Wohnungen entstehen.
Als sich der neu gegründete Gestaltungsbeirat Albstadt am Freitagmittag (12. Juni 2026) zu seiner ersten Sitzung traf, ging es gleich um ein sehr markantes Gebäude in der Tailfinger Innenstadt: das sogenannte Baro-Hochhaus in der Hechinger Straße. Dieses steht seit einiger Zeit so gut wie leer, da es einer dringenden Sanierung bedarf. Lediglich im Gewerbeteil im Untergeschoss gibt es noch zwei Mieter, die man auch halten wolle, erklärte der Gebäudeeigentümer. Die 18 Wohnungen sind eigentlich nicht mehr bewohnbar. Gekauft hat das Hochhaus die Schönblick GmbH aus Esslingen, vertreten durch den geschäftsführenden Gesellschafter der Grund Immobilien Bau Göksel Zorlu. Diese hat wiederum das Architekturbüro Eble Messerschmidt und Partner aus Tübingen mit den Plänen betraut.