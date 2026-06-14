Baro-Hochhaus Tailfingen: Neun Millionen Investitionssumme - in diesem Vorzeigeobjekt soll moderner Wohnraum entstehen

In Albstadt wurde der erste Planentwurf für die Sanierung des Baro-Hochhauses in Tailfingen vorgestellt. Es sollen moderne Wohnungen entstehen.

Als sich der neu gegründete Gestaltungsbeirat Albstadt am Freitagmittag (12. Juni 2026) zu seiner ersten Sitzung traf, ging es gleich um ein sehr markantes Gebäude in der Tailfinger Innenstadt: das sogenannte Baro-Hochhaus in der Hechinger Straße. Dieses steht seit einiger Zeit so gut wie leer, da es einer dringenden Sanierung bedarf. Lediglich im Gewerbeteil im Untergeschoss gibt es noch zwei Mieter, die man auch halten wolle, erklärte der Gebäudeeigentümer. Die 18 Wohnungen sind eigentlich nicht mehr bewohnbar. Gekauft hat das Hochhaus die Schönblick GmbH aus Esslingen, vertreten durch den geschäftsführenden Gesellschafter der Grund Immobilien Bau Göksel Zorlu. Diese hat wiederum das Architekturbüro Eble Messerschmidt und Partner aus Tübingen mit den Plänen betraut.

Das in der Sitzung vorgestellte Ergebnis ist markant und farbig. Laut Göksel Zorlu sollen in den Etagen drei bis neun insgesamt zwischen 20 und 33 Wohnungen entstehen, die durch ein neues Konzept flexibel gestaltet werden können – von Zweizimmerwohnungen bis hin zu Vierzimmerwohnungen mit Wohnflächen zwischen 40 und 80 Quadratmetern. Noch dazu soll jede Wohnung entweder einen Balkon oder einen Erker mit bodentiefen Fenstern erhalten. „Das ist ein besonderes Highlight. Vom neunten Stock aus wird die Aussicht überwältigend sein“, so Göksel Zorlu.

Statik lässt nicht alles zu

Mit einer Investitionssumme zwischen sieben und neun Millionen Euro wollen die Eigentümer das Gebäude zukunftsfähig machen, was allerdings bautechnisch nicht ganz einfach ist, wie man den Ausführungen des Architekten Rolf Messerschmidt entnehmen konnte. Das Areal befinde sich nämlich in der Erdbebenzone drei und unterliege damit besonderen Auflagen. Um das Gebäude nicht komplett abreißen zu müssen, dürfe man deshalb nur geringe Eingriffe ins Tragwerk vornehmen und in Leichtbauweise arbeiten. Allein aufgrund der Statik müssen deshalb die Balkone und Erker symmetrisch angebracht werden. Außerdem könne man das Gewicht der Balkone nicht nach unten abfangen, da es sich quasi um drei separate Gebäudeteile handle.

Auch die Brandschutzauflagen lassen nicht alle Wünsche zu. So könne man eben nur in der senkrechten Flucht Erker über Balkone setzen und umgekehrt, da man nicht durchgehend bodentiefe Fenster einbauen dürfe. Da ein zweiter Flucht- und Rettungsweg notwendig ist, es aber im Treppenhaus mit dem Aufzug dafür zu eng wird, muss diese Rettungstreppe außen an der Fassade angebracht werden. Außerdem wollen die Eigentümer ein energetisches Effizienzhaus, weshalb Photovoltaikanlagen nicht auf die kleine Dachfläche, sondern entlang der Fassade angebracht werden sollen. Dafür werden die Dachflächen auf dem Hochhaus wie auch auf den tiefer gelegenen Gewerbeteilen begrünt werden, da man rund um das Gebäude kaum Platz für eine Bepflanzung habe.

Die Visualisierung des sanierten Baro-Hochhauses aus der Luft gesehen im Stadtbild von Albstadt-Tailfingen. Die Farbgebung der Fassade wurde den umliegenden Ziegeldächern angepasst. Foto: MOKA Studio

Im Erdgeschoss und im Hanggeschoss sollen zudem flexible Mietflächen für das Gewerbe entstehen. Die Passage wird aufgelöst, die markanten Schaukästen sollen aber erhalten bleiben und mit einer zweiten Schicht innen energetisch ertüchtigt werden. Die Metalllamellen im Gewerbebereich sollen farblich mit den Fassadenteilen des Hochhauses korrespondieren. Sind diese in den unteren Geschossen noch blass gehalten, so nehmen die Erdtöne an Farbintensität mit steigender Geschosszahl zu. Damit sollen die Ziegeldächer der umliegenden Bebauung in das Farbkonzept einfließen.

Sanierung statt Abriss

Die Mitglieder des Gestaltungsbeirats zeigten sich beeindruckt, von der hohen Sensibilität, mit der Architekt Rolf Messerschmidt den Umbau des Baro-Hochhauses angeht, damit die prägende Bestandsstruktur zukunftsfähig weiterentwickelt werde. Schließlich sind die Gremiumsmitglieder Oliver Braun, Architekt aus Stuttgart, Maro Flammann, Stadtplaner aus Stuttgart, und Bernadette Siemensmeyer, Landschaftsarchitektin aus Überlingen, selbst vom Fach.

Auch die anwesenden Vertreter des Gemeinderats brachten am Freitag ihre fachliche Expertise mit ein. So regte beispielsweise Stadtrat Markus Maag als Zimmerermeister an, die beschichteten Faserzementplatten für die Fassade durch Holzkonstruktionen zu ersetzen. Stadtrat Friedrich Rau, selbst Architekt, meinte: „Die Idee, das Gebäude abzureißen, fand ich entsetzlich. Das Wichtigste ist, dass Sie das Gebäude sanieren und dass Sie Wohnungen anbieten.“

So sieht das Baro-Hochhaus in Tailfingen im Moment auf. Mit Blick von der Adlerstraße aus. Foto: Vera Bender

Der Gestaltungsbeirat Albstadt

Der Gestaltungsbeirat unterstützt die Stadt Albstadt seit 2025 als unabhängiges Sachverständigengremium und beurteilt Bauvorhaben hinsichtlich ihrer städtebaulichen, landschaftsarchitektonischen und architektonischen Qualität unter Berücksichtigung des Stadt-, Orts- und Landschaftsbildes, der städtebaulichen Denkmalpflege und der Nachhaltigkeit.

Zur Wahrnehmung ihrer Unabhängigkeit dürfen die stimmberechtigten Mitglieder während ihrer Tätigkeit im Gestaltungsbeirat nicht mit Planungen und der Durchführung von Vorhaben im Stadtgebiet Albstadt befasst sein.

Gemäß der Landesbauordnung können die Bauaufsichtsbehörden zur Erfüllung ihrer Aufgabe Sachverständige und sachverständige Stellen heranziehen.

Nach der internen Ortsbegehung mit anschließender Besprechung erfolgt die meist öffentliche Projektvorstellung durch den Bauherrn oder den Entwurfsverfasser mit anschließender Diskussion und abschließender öffentlicher Empfehlung.