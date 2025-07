1 Die Deutsche Bank hat ihr Netz an Geldautomaten auf Vordermann gebracht (Archivbild) Foto: Fabian Sommer/dpa Die Deutsche Bank hat bundesweit 2.000 Geldautomaten ausgetauscht. Was die neuen Geräte können und warum die Bank Millionen in neue Technik steckt.







Link kopiert



Frankfurt/Main - Die Deutsche Bank schließt die Modernisierung ihrer Geldautomaten ab. In den vergangenen zwölf Monaten seien an den bundesweit rund 800 Standorten von Deutscher Bank und Postbank rund 2.000 Geldautomaten ausgetauscht worden, teilte der Dax-Konzern in Frankfurt mit. Dafür habe man rund 80 Millionen Euro investiert.