Bargeldloses Bezahlen: Girocard kommt als Bezahlalternative in Händler-Apps

Die Girocard ist Deutschlands meistgenutzte Bezahlkarte. Neue Funktionen sollen dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Verbraucher müssen sich aber noch etwas gedulden.
Frankfurt/Main - Die Girocard soll mit weiteren Anwendungsmöglichkeiten attraktiver für Nutzerinnen und Nutzer werden. Voraussichtlich ab Frühjahr 2027 werden sogenannte In-App-Zahlungen möglich sein. "Wir sind in Gesprächen mit einigen großen Lebensmittelhändlern, was die Integration der Girocard in ihre Apps angeht", sagte Christopher Kirsch, Direktor Produktentwicklung Girocard bei Euro Kartensysteme, der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. Bei der Veranstaltung "DK Info" in Berlin an diesem Mittwoch geht es unter anderem um die Weiterentwicklung der Girocard.