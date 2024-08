Bargeld gestohlen: Einbrecher steigen in Lahrer Moschee ein

Einbrecher steigen in Lahrer Moschee ein

1 Die Moschee in der Vogesenstraße Foto: Braun (Archiv)

Ungebetenen Besuch hat die Lahrer Moschee am Wochenende erhalten. Das Lahrer Revier ermittelt.









Wie die Polizei mitteilt, kam es am Samstag zu einem Einbruch in das muslimische Gotteshaus in der Vogesenstraße.