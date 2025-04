Einbrecher dringen in Schiltacher Schule ein

In die Schiltacher Grundschule ist in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen worden. Die Diebe entwendeten Bargeld im dreistelligen Bereich.









Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen sind Unbekannte in die Grundschule in der Schenkenzeller Straße in Schiltach eingebrochen.