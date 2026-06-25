Bareiß in der Kritik: Ausbleibende Gespräche

Unser Leser Thomas Peetz aus Albstadt nimmt noch mal Stellung zur Kommunikation zwischen Thomas Bareiß und Verdi.

Wenn Thomas Bareiß nun ausgerechnet Verdi „plumpe Lügen“ vorwirft, sollte man schon sehr genau hinschauen. Denn eines steht fest: Der Betriebsrat beziehungsweise Verdi haben ihn nach eigener Darstellung dreimal eingeladen — und dreimal kam es nicht zum direkten Gespräch mit den Beschäftigten vor Ort.

Natürlich kann ein Bundestagsabgeordneter Termine haben. Natürlich kann eine Sitzungswoche in Berlin dazwischenkommen. Aber wer als direkt gewählter Abgeordneter über Reformen mitentscheidet, die Krankenhäuser, Beschäftigte, Patientinnen und Patienten sowie Kommunen massiv betreffen können, sollte nicht zuerst mit Empörung reagieren, sondern mit Respekt vor den Menschen, die täglich unter schwierigen Bedingungen Versorgung sicherstellen.

Gerade beim geplanten GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz geht es nicht um irgendein technisches Detail aus Berlin. Es geht um die Frage, ob Krankenhäuser künftig noch ausreichend finanziert werden, ob Tarifsteigerungen tatsächlich getragen werden können und ob die Versorgung in der Fläche weiter geschwächt wird. Wer in dieser Lage dreimal eingeladen wird und dreimal nicht erscheint, sollte mit dem Wort „Lüge“ sehr vorsichtig umgehen.

Ein Gesprächsangebot irgendwann, irgendwo oder nach dem entscheidenden politischen Druckmoment ersetzt nicht den direkten Austausch mit den Beschäftigten dort, wo die Folgen dieser Politik ankommen: in den Stationen, in der Pflege, in den Notaufnahmen und bei den kommunalen Trägern.

Herr Bareiß betont gerne seine Heimatnähe. Dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, diese Heimatnähe nicht nur auf Plakaten, in Pressemitteilungen oder bei wohlgeordneten Terminen zu zeigen, sondern auch dort, wo es unbequem wird. Wer Politik macht, die tief in die Krankenhausversorgung eingreift, muss sich auch den kritischen Fragen derjenigen stellen, die diesen Laden Tag für Tag am Laufen halten.

Gesprächsbereitschaft beweist man nicht durch scharfe Worte gegen Gewerkschafter. Gesprächsbereitschaft beweist man, indem man hingeht, zuhört und sich der Kritik stellt.

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