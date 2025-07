Im Rahmen der 21. Sommertour hat sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß in Balingen über den Standort des neuen Kreisklinikums informiert.

Zusammen mit dem Balinger Oberbürgermeister Dirk Abel, Bürgermeister Ermilio Verrengia, Baudezernent Michael Wagner, dem Ortsvorsteher von Frommern Stephan Reuß, dem Vorsitzenden der CDU Balingen Joachim Rebholz und weiteren Interessierten schaute sich Thomas Bareiß vor Ort die Anbindungsmöglichkeiten zum geplanten Krankenhausstandort an.

Baubeginn soll zeitnah erfolgen

Der Kreistag beschloss 2017 das Gewann „Firstäcker“ als zukünftigen Standort für das Zentralklinikum. Das Landratsamt Zollernalbkreis plant den 380 Millionen Euro teuren Neubau, der Baubeginn soll zeitnah erfolgen.

Die Anbindung an das Klinikum ist aktuell in der Diskussion. Thomas Bareiß sicherte, so steht es in der Mitteilung, seine Unterstützung für einen Anschluss mittels sogenannter Holländischer Rampen zu und setze sich für eine geeignete Anbindung des neuen Zentralklinikums ein. Erst vor einer Woche war hierzu der Tübinger Regierungspräsident Klaus Tappeser zu Gast im Kreistag, um in Sachen Anbindung ein Update zu geben.