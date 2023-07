Foto: Getty Images via AFP/JON KOPALOFF

Kein anderer Film wird diesen Sommer mehr gehypt: „Barbie“ macht, dass plötzlich alle Pink tragen und in ihrem Malibu-Traumhaus wohnen wollen. Am Sonntagabend war Premiere in Los Angeles.

Ist Margot Robbie während der Dreharbeiten die Lust auf Pink vergangen? Zur Weltpremiere des bereits im Vorfeld hoch gehypten „Barbie“-Films am Sonntagabend in Los Angeles kam die Hauptdarstellerin jedenfalls in Schwarz.

Doch der erste Eindruck täuschte offenbar: Robbie trug eine detailgetreue Replika eines Barbiepuppenkleides aus den 1960er Jahren, wie ausgebuffte Modeenthusiasten schnell ausfindig machten. Der Look war dem Puppenoutfit bis ins Kleinste nachempfunden: ellbogenlange Handschuhe, Peeptoe-Highheels, sogar die Rose am Tüll-Rock – alles stimmte.

Ihr „Ken“, Ryan Gosling, dagegen, blieb ganz im Farbschema: In einem Anzug in Puderrosa und einem babyrosa Hemd ging der 42-Jährige über den roten Teppich – der in diesem Fall, wie könnte es anders sein? – natürlich nicht rot sondern pink war. Auch die Regisseurin des Streifens, die viel gelobte Greta Gerwig, ging in die Vollen und trug Kreischpink von Kopf bis Fuß. Und sogar die Sängerin Billie Eilish, eigentlich eine strikte Verfechterin der Nichtfarbe Schwarz, ließ sich zu einem pinken Schlips hinreißen.

Neuer Eilish-Song für den „Barbie“-Soundtrack

Eilish hatte zum Filmsoundtrack einen neuen Song beigesteuert. „What Was I Made For?“ soll am 13. Juli erscheinen. An dem „Barbie“-Soundtrack arbeiteten einige namhafte Musiker mit – darunter Lizzo, Dua Lipa und Nicki Minaj.

Am 20. Juli kommt „Barbie“ dann auch in die deutschen Kinos. Zum Plot halten die Macher sich äußerst bedeckt: Ken und Barbie werden aus ihrer perfekten rosafarbenen Traumwelt ins echte Leben versetzt – und erleben einen ordentlichen Kulturschock.

Die Welt ist im „Barbie“-Fieber

Gehypt wird der Gerwig-Film wie kaum ein anderer Streifen in diesem Sommer. Nicht nur ist Pink plötzlich die Trendfarbe schlechthin (das Modehaus Valentino widmete der Knallfarbe jüngst eine ganze Kollektion) – vor allem in den USA sind auch die Stars im Barbie-Fieber: Sänger John Legend und seine Frau Chrissy Teigen stiegen kürzlich in Barbies Malibu-Traumhaus ab und posteten auf Instagram jede Menge Foto von der pinken Luxusvilla.

Das Haus mit Meeresblick ist über die Plattform Airbnb zum Kinostart des Films Mitte Juli kurzzeitig zu mieten.

Greta Gerwig hat Barbies Welt bereits den Rücken gekehrt. Fantastisch bleibt es aber für die Regisseurin: Laut Medienberichten soll sie als nächstes für Netflix „Die Chroniken von Narnia“ inszenieren.