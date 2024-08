Traum in Pink beendet Open-Air-Kino

Barbie-Welt kommt an

1 Pinke Drinks, pinke Kleidung – diese Frauen stellten sich komplett auf das Barbie-Motto ein. Foto: Klaus Stopper

Die „magische Marke“ von 4000 Zuschauern übertroffen, ein Publikum das in Sachen Verkleidung alles gab – Veranstalter Ralf Merkel ist dieses Jahr mit dem Open-Air-Kino sehr zufrieden.









Zum Abschluss am Dienstag lief „Barbie“, und auch diesmal gab es einen Klamotten-Joker: Wer in Pink gekleidet kam, durfte umsonst rein. Die Resonanz war überwältigend. Vor allem Frauen allen Alters verwandelten sich in Pink-Ladies, aber auch einige Männer zogen mit.