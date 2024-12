Ein Bergwerk in Feierlaune

1 Eine Reihe von langjährigen Mitglieder der Stettener Grubenwehr wurden bei der Barbarafeier geehrt. Foto: media-management@wacker.com/Christoph Kleiner

Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen ist auch das moderne Bergwesen nicht gänzlich frei von Risiken. Deshalb ist den Bergleuten im Salzbergwerk Stetten wichtig, einmal im Jahr ihrer Schutzheiligen zu danken.









Der Gedenktag an die Schutzpatronin der Bergleute ist eigentlich am 4. Dezember, gefeiert wurde aber am Samstag, 7. Dezember. Und zwar unter Tage, im eigens für solche Anlässe geschaffenen Barbarasaal.