Barbarafeier in Wolfach

1 Georg Jehle (von links) verabschiedete Anton Dieterle und Bernhard Karkoschka. Bruno Weis und Michael Hilger wurden von Moritz Ostenrieder, Benjamin Schöpf, Peter Schleibach und Robert Mauerlechne Foto: Buchta

Bei der Barbara-Feier wurde Bilanz gezogen. Die Geschäftsführer der Sachtleben Bergbau und der Deutschen Baryt-Industrie blickten zurück.









Link kopiert



Zu Ehren der Schutzpatronin der Bergleute, der Heiligen Barbara, feierte am Samstag die Sachtleben Bergbau in der Festhalle ihre alljährliche Barbara-Feier. Die Feier begann wie immer mit einem Gottesdienst, den Pfarrer Hannes Rümmele zelebrierte, in der Schlosskapelle.