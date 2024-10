Barbara Resch verschaffte sich ein Bild: Das erfuhr die neue IG Metall Bezirksleiterin bei Betrieben im Kinzigtal

1 Katrin Mayer (von links) , Zweite Bevollmächtigte der IG Metall Offenburg, Maja Reusch, Erste Bevollmächtigte der IG Metall Offenburg, Barbara Resch, neue Bezirksleiterin der IG Metall in Baden-Württemberg und Felix Schubert, Mitglied der Tarifkommission, besuchten Betriebe im Kinzigtal. Foto: Reinhardt

Ein Bild von den Betrieben im Kinzigtal hat sie die neue Bezirksleiterin der IG Metall Barbara Resch in der vergangenen Woche gemacht. Sie zeigte sich beeindruckt von deren Innovationskraft, warb aber auch für mehr Mitarbeitermitbestimmung.









Resch ist seit Februar diesen Jahres IG Metall-Bezirksleiterin für Baden-Württemberg und gleichzeitig Verhandlungsführerin der Tarifrunde in der Metall-und Elektroindustrie. Vor diesem Hintergrund besuchte sie in der vergangenen Woche die Unternehmen Hansgrohe in Schiltach und das Haslacher Unternehmen Benz Werkzeugsysteme. Begleitet wurde sie von Maja Reusch, Erste Bevollmächtigte der IG Metall Offenburg, Katrin Mayer, Zweite Bevollmächtigte der IG Metall Offenburg und Felix Schubert als Mitglied der Tarifkommission sowie Benz-Mitarbeiter.