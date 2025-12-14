„Bar Lafar“ überzeugen: Swing und Latin mit Lavendelduft

Das Quartett Bar Lafar hat am Freitagabend im gut besuchten Stiftsschaffneikeller mit einer Mischung aus traditionellem sowie modernerem Swing das Publikum begeistert.
Bar Lafar sind Max Zentawer (Gitarre), Felix Rehmann (Gitarre), Thomas Rampp (Akkordeon) und Stephan Vögele (Kontrabass). Das Quartett besteht aus glänzenden Solisten, die genauso wunderbar miteinander harmonieren. Eine erste Besonderheit sind die zwei Gitarristen, die sich als Solisten und an der Rhythmusgitarre abwechseln. Die andere Besonderheit ist das Akkordeon, das in dieser Formation – neben Swing, Latin, Gypsy und gelegentlich Tango – an den französischen Valse Musette erinnert.