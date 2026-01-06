Barça-Torwart: Ter Stegen wieder verletzt - Abreise aus Saudi-Arabien

1 Torwart Marc-André ter Stegen hat sich wieder verletzt. (Archivbild) Foto: Rudy Garcia/AP/dpa Nationaltorwart Marc-André ter Stegen hatte auf Einsatzminuten beim Supercup in Saudi-Arabien gehofft. Nun gibt es die nächste Verletzung.







Barcelona - Nächster Rückschlag für Marc-André ter Stegen: Der Fußball-Nationaltorhüter hat sich in der Vorbereitung des FC Barcelona auf den spanischen Supercup verletzt und ist bereits aus Saudi-Arabien abgereist. Der Ex-Gladbacher beendete 25 Minuten früher das Training, wie die Zeitung "Sport" berichtete. Um welche Verletzung es sich handelt und wie schwerwiegend die Blessur ist, war zunächst nicht bekannt.