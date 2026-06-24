Bankenfusion im Zollernalbkreis: „Klein sein muss man sich leisten können“ – das sagt der Vorstand

Thomas Merz zur geplanten Zusammenlegung der Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld eG und der Onstmettinger Bank eG. Was sich für Kunden jetzt ändert.
Immer mehr Banken auf dem Land verschwinden – kann eine Fusion den Trend stoppen? Klar ist: Der Druck, dem die Branche ausgesetzt ist, nimmt nicht ab. Im Gegenteil: Nachhaltigkeit und Künstliche Intelligenz nennt Thomas Merz, Vorstandssprecher der Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld eG als zwei große Themenfelder von vielen, die den Banksektor umtreiben.