Bankenfusion im Zollernalbkreis: „Klein sein muss man sich leisten können“ – das sagt der Vorstand

Immer mehr Banken auf dem Land verschwinden – kann eine Fusion den Trend stoppen? Klar ist: Der Druck, dem die Branche ausgesetzt ist, nimmt nicht ab. Im Gegenteil: Nachhaltigkeit und Künstliche Intelligenz nennt Thomas Merz, Vorstandssprecher der Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld eG als zwei große Themenfelder von vielen, die den Banksektor umtreiben.

Beide Themen hängen eng zusammen: Künstliche Intelligenz spielt für Banken eine wachsende Rolle – auch wenn es darum geht, Nachhaltigkeitsziele umzusetzen. Diese werden unter dem Begriff ESG (Environmental, Social, Governance) zusammengefasst und sollen Umwelt- und Sozialaspekte stärker ins Bankgeschäft holen. Die Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld eG und die Onstmettinger Bank eG sind die beiden kleinsten Genossenschaftsbanken im Zollernalbkreis. Ab kommendem Jahr wollen sie sich unter dem neuen Namen „Raiffeisenbank in der ReGiOn eg“ zusammentun (wir berichteten).

Zwei neue Bankautomaten

„Es sind zwei kerngesunde Banken, die hier fusionieren“, betont Merz im Gespräch mit unserer Zeitung. Durch den Zusammenschluss entstehe eine Raiffeisenbank mit einer Bilanzsumme von knapp 500 Millionen Euro und einem Kredit- und Anlagevolumen von fast einer Milliarde Euro. Durch die Zusammenlegung zählt die Bank künftig mehr als 17.000 Kundinnen und Kunden, rund 80 Mitarbeitende an zwei Standorten in der Region.

Denn eine Filialschließung ist nicht geplant. Ebenso wenig wie ein Stellenabbau, so Merz. Allerdings wird sich etwa ein bis zwei Jahre nach der Fusion die Vorstandschaft von vier auf zwei Mitglieder reduzieren. „Das hat altersbedingte Gründe.“

Gute Nachrichten hat der Vorstand für die Kunden aus Bickelsberg und Leidringen: Dort sollen die Bankautomaten in Kürze durch neue ersetzt werden. „Klein sein muss man sich leisten können.“ An der bestehenden Filialstruktur werde sich nichts ändern, so Merz.

„Ein logischer Schritt“

Der Zusammenschluss der VR-Banken Geislingen-Rosenfeld und Onstmettingen ist rein geografisch betrachtet zunächst überraschend: Besteht schon länger ein Austausch zwischen den Häusern? Thomas Merz: „Ja klar, wir kennen uns schon lange, sind in einer Erfahrungsaustauschgruppe.“ In der Vergangenheit hat es bereits gemeinsame Projekte und Aktionen gegeben: „Wir wissen: Die Kollegen aus Onstmettingen vertreten die gleiche Philosophie wie wir.“ Die Fusion sei daher ein logischer Schritt, sagt der Vorstandssprecher.

Erst im vergangenen Jahr erfolgte der Zusammenschluss der Volksbanken Albstadt/Hohenzollern-Balingen und Heuberg-Winterlingen. Es sei auch eine Option gewesen, sich dem großen Konstrukt anzuschließen. „Aber wir möchten die Kundennähe und Besonderheiten der kleinen Bank wahren.“ Der Zusammenschluss stärke ihre Rolle als verlässlicher Partner für Privatkundinnen und Privatkunden, Selbstständige sowie Unternehmen in der Region – sowohl bei der Kreditversorgung als auch in allen weiteren Finanzfragen.

FAQ auf der Homepage

Die neue Bank wird künftig noch besser in der Lage sein, ihre Kundinnen und Kunden mit Krediten zu versorgen, so Merz' Überzeugung. Beide Institute unterliegen derzeit aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Die Kreditvergabe ist dadurch begrenzt, da sie sich am Verhältnis von Eigenkapital und Kreditvolumen orientiert. Größere Finanzierungen sind deshalb nur eingeschränkt möglich.

Die Verantwortlichen beider Banken wollen die nächsten Schritte nun gemeinsam vorantreiben. Die Mitglieder werden sie in den kommenden Monaten schriftlich informieren, so Merz. Zudem sind vor den Versammlungen im Jahr 2027 Informationsveranstaltungen geplant, um offene Fragen zu beantworten und über den Stand der Planungen zu informieren. Auf der Homepage ist ein sogenanntes FAQ zur Fusion geplant: eine Übersicht mit Antworten auf die meistgestellten Fragen.