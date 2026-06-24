Bankenfusion im Zollernalbkreis: Geografische Entfernung ist nicht entscheidend, sondern die Werte

Die Onstmettinger Bank eG und die Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld eG planen im Rahmen einer Fusion, ihre Kräfte zu bündeln. Das gaben die beiden kleinsten noch selbstständigen Genossenschaftsbanken im Zollernalbkreis diese Woche in einer Pressemitteilung bekannt. Als Hauptgründe für den angestrebten Zusammenschluss nennen Dieter Boss und Armin Schmid, die Vorstandsmitglieder der Onstmettinger Bank, die wachsenden Herausforderungen aus Regulierung, Digitalisierung, Fachkräftemangel und steigenden Anforderungen an Banken.

Die Vorstände und Aufsichtsräte der Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld eG und der Onstmettinger Bank eG haben sich einstimmig für eine Fusion ausgesprochen. Künftig soll die Bank – vorbehaltlich rechtlicher Auflagen – den Namen „Raiffeisenbank in der ReGiOn“ tragen. Der Zusammenschluss ist für das Jahr 2027 vorgesehen. Die Mitglieder der Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Onstmettinger Bank werden bei den Mitglieder- und Vertreterversammlungen im Jahr 2027 um ihr Votum gebeten. Die rechtliche Verschmelzung soll rückwirkend zum 1. Januar 2027 erfolgen.

Geografisch betrachtet dürfte der Zusammenschluss die Öffentlichkeit auf den ersten Blick überrascht haben. Dass dieser Eindruck entstehen könne, bestätigen auch Dieter Boss und Armin Schmid auf Anfrage unserer Redaktion. Jedoch verbinde die beiden Häuser bereits seit vielen Jahren eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit. „Wir haben in der Vergangenheit viele gemeinsame Projekte umgesetzt und standen stets in einem engen fachlichen Austausch. Noch wichtiger als die geografische Entfernung sind jedoch die gemeinsamen Werte und das gemeinsame Verständnis von genossenschaftlichem und regionalem Bankgeschäft“, führen die Vorstände der Onstmettinger Bank weiter aus.

Kundennähe und persönliche Beratung

Die Werte basieren insbesondere auf den Faktoren Kundennähe, persönliche Beratung und regionale Verantwortung. Über die zukünftige Ausrichtung seien sich die beiden Häuser daher einig.

Dennoch erklären Boss und Schmid, dass den Beteiligten durchaus bewusst sei, dass eine größere räumliche Distanz auch einen höheren Kommunikations- und Abstimmungsaufwand mit sich bringe. Durch die Weiterentwicklung der Möglichkeiten der digitalen Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren sei diese Herausforderung jedoch zu meistern. „Moderne Kommunikations- und Kollaborationslösungen ermöglichen heute einen engen und effizienten Austausch, unabhängig vom jeweiligen Standort. Die räumliche Nähe spielt deshalb für viele Arbeitsprozesse nicht mehr die entscheidende Rolle wie noch vor einigen Jahren“, sind Schmid und Boss überzeugt.

Hinzu komme, dass sich die Bankenlandschaft in den vergangenen Jahren stark verändert habe. Im Verlauf der Gespräche sei daher schnell deutlich geworden, dass nicht die geografische Entfernung entscheidend ist, sondern die Frage, ob zwei Banken strategisch, kulturell und menschlich zusammenpassen. „Genau das haben wir bei der Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld festgestellt“, erklärt das Vorstandsduo weiter.

Erst im vergangenen Jahr gab es bereits Bewegung in der Bankenlandschaft im Zollernalbkreis. Die Volksbanken Albstadt, Hohenzollern-Balingen und die VR-Bank Heuberg-Winterlingen fusionierten zur Volksbank Zollernalb. Diesem Konstrukt wollte sich die Onstmettinger Bank nicht anschließen, wobei die Vorstände informieren, „natürlich verschiedene Zukunftsoptionen geprüft und bewertet“ zu haben. „Bei einem Anschluss an ein so großes Institut hätte aus unserer Sicht die Gefahr bestanden, dass die Onstmettinger Bank innerhalb eines deutlich größeren Gebildes an Profil und Einfluss verliert“, begründen Dieter Boss und Armin Schmid.

Hinzu komme, dass ein Zusammenschluss nur dann erfolgreich sein kann, wenn er von den beteiligten Gremien, den Mitarbeitenden und den Kunden mitgetragen wird. „In unserer Bewertung und Gesprächen wurde uns deutlich, dass ein Anschluss an ein sehr großes Institut zum jetzigen Zeitpunkt von vielen Beteiligten kritisch gesehen worden wäre.“

Langfristig einen eigenständigen Bankstandort in Onstmettingen aufrechtzuerhalten, gestalte sich zunehmend schwierig. Wachsende gesetzliche Vorgaben, die unabhängig von der Bilanzsumme geschultert werden, die digitale Transformation und der anhaltende Wettbewerbsdruck sowie regulatorischen Anforderungen seien nur wenige Gründe, weshalb Zusammenschlüsse an Bedeutung gewinnen. „Während große Banken diese Kosten auf eine hohe Anzahl von Kunden, Mitarbeitenden und Geschäftsvolumen verteilen können, fallen sie bei kleineren Instituten pro Kunde und pro Euro Bilanzsumme wesentlich stärker ins Gewicht. Dadurch entstehen strukturelle Kostennachteile, die langfristig die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen können.“

Mitglieder werden informiert

Angesichts dieses wichtigen Schrittes, möchte die Onstmettinger Bank ihre Mitglieder, Kunden und Geschäftspartner frühzeitig und umfassend informieren. Alle Mitglieder werden in den kommenden Tagen ein persönliches Anschreiben erhalten. Über Social-Media-Kanäle und Homepage wird fortlaufend informiert. Im Rahmen der Vertreterversammlung am 30. Juni werde das Vorhaben ebenfalls kommuniziert, die Beweggründe erläutert und auf Fragen eingegangen.

Onstmettinger Bank

Die Onstmettinger Bank hat nach eigenen Angaben derzeit 4048 Mitglieder, 6181 Kunden, eine Bilanzsumme von 220 Millionen Euro und, inklusive Auszubildender, 43 Mitarbeiter.