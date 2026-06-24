Bankenfusion im Zollernalbkreis: Geografische Entfernung ist nicht entscheidend, sondern die Werte

Dieter Boss und Armin Schmid, Vorstandsmitglieder der Onstmettinger Bank, erläutern die Beweggründe zur angestrebten Fusion mit der Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld.
Die Onstmettinger Bank eG und die Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld eG planen im Rahmen einer Fusion, ihre Kräfte zu bündeln. Das gaben die beiden kleinsten noch selbstständigen Genossenschaftsbanken im Zollernalbkreis diese Woche in einer Pressemitteilung bekannt. Als Hauptgründe für den angestrebten Zusammenschluss nennen Dieter Boss und Armin Schmid, die Vorstandsmitglieder der Onstmettinger Bank, die wachsenden Herausforderungen aus Regulierung, Digitalisierung, Fachkräftemangel und steigenden Anforderungen an Banken.