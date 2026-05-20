Banken: US-Großbank JPMorgan geht auf deutschem Markt auf Kundenfang

Mit einem digitalen Angebot und Lockzinsen wirbt JPMorgan um Sparerinnen und Sparer in Deutschland. Welche Pläne die Großbank für den Ausbau ihrer Digitalbank Chase hat.
Frankfurt/Berlin - Auf dem umkämpften Zinsmarkt in Deutschland bekommen Deutschlands Banken weitere Konkurrenz: Die US-Großbank JPMorgan Chase wirbt ab sofort mit ihrer digitalen Privatkundenbank Chase hierzulande um Kundschaft. Erst im Juni 2025 war die spanische Großbank BBVA in Deutschland gestartet und hatte mit einem Zins-Lockangebot für Aufsehen gesorgt.