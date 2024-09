Banken: ING Deutschland gewinnt neuen Chef von Deutscher Bank

1 Lars Stoy, Deutschlandchef der Privatkundensparte der Deutschen Bank, soll neuer Vorstandschef der ING Deutschland werden. (Archivbild) Foto: Postbank/dpa

Die Direktbank mit rund neun Millionen Kunden hierzulande bekommt einen neuen Vorstandschef. Er kommt vom Branchenführer.









Frankfurt/Main - Die Direktbank ING Deutschland engagiert einen neuen Chef von der Deutschen Bank. Lars Stoy (52), zuletzt verantwortlich für das Privatkundengeschäft der Deutschen Bank im Heimatmarkt, soll die Direktbank ab Anfang 2025 führen, teilte die ING Deutschland in Frankfurt mit. Er folge auf den amtierenden Chef Nick Jue (59), der nach über sieben Jahren an der Spitze entschieden habe, in seine niederländische Heimat zurückzukehren.