Banken in Horb und Umgebung: Tresor-Knacker sollten sich nicht schon auf Ostern freuen können

Der Bankeinbruch in Gelsenkirchen ist kein Einzelfall. Banken müssen verhindern, dass Tresorraum-Einbrüche das neue „Automaten-Sprengen“ werden, meint unser Autor Daniel Begemann.
Tresor-Knacker lieben Feiertage, besonders Ostern und Weihnachten. Etwa 300 Bankschließfächer räumen hoch spezialisierte Täter an Ostern 2023 in einer Sparkasse im brandenburgischen Strausberg aus. Sie nutzen ein Kernbohrgerät, um in den Tresorbereich zu gelangen. Ihre Beute damals: Bargeld und Wertsachen in zweistelliger Millionenhöhe. Die Tat soll sich über mehrere Tage erstreckt haben.