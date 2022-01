1 Dieter Walz (links), Vorstandsvorsitzender der Volksbank im Kreis Freudenstadt, und Werner Loser, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Freudenstadt, präsentieren die Geldautomaten-Kooperation in Besenfeld, Salzstetten, Schönmünzach und Wittlensweiler. Foto: Günther

Die Volksbank im Kreis Freudenstadt und die Kreissparkasse Freudenstadt starten an vier Standorten im Landkreis ihre "Geldautomaten-Kooperation".















Seewald-Besendeld - Dieter Walz, Vorstandsvorsitzender der Volksbank im Kreis Freudenstadt, und Werner Loser, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Freudenstadt, stellten dieses neue Kooperationsmodell in Besenfeld vor.

Denn in Besenfeld – wie auch in Salzstetten – gibt es seit einiger Zeit lediglich noch einen Bankautomaten der Kreissparkasse. Während es in Schönmünzach und Wittlensweiler nur noch einen Geldautomaten der Volksbank gibt. Bislang konnten lediglich die eigenen Kunden an diesen vier Geldautomaten ihr Geld kostenlos abheben, alle anderen mussten dafür vier Euro zahlen.

Vier Standorte betroffen

Unter dem Motto "Wir ziehen an einem Strang" stiegen die Vorstandsvorsitzenden Loser und Walz in diesen vier Ortschaften in eine Geldautomaten-Kooperation ein. Ab sofort können nun alle Kunden der Volksbank im Kreis Freudenstadt an den Kreissparkassen-Geldautomaten in Besenfeld und Salzstetten kostenlos Geld abheben. Im Gegenzug müssen die Kunden der Kreissparkasse Freudenstadt, die an den Volksbank-Geldautomaten in Schönmünzach und Wittlensweiler Geld abheben, dafür keine Gebühren mehr bezahlen.

Zwar gibt es bundesweit bereits mehrere solcher Kooperationsmodelle, im Landkreis ist diese Form der Zusammenarbeit bislang ein Novum. Beide Vorstandsvorsitzende zeigten sich erfreut darüber, dass durch diese neue Geldautomaten-Kooperation die ländliche Infrastruktur aufgewertet werde.

Eine Kooperation, die – bedingt durch die Anbindung der beiden Geldinstitute an unterschiedliche Rechenzentren – aber noch nicht auf die jeweiligen Kontoauszugsdrucker ausgeweitet werden konnte.

Dass Veränderungen in der Struktur der beiden Geldinstitute notwendig waren, begründeten Loser und Walz beim Pressetermin und berichteten von inzwischen geschlossenen Filialen, die pro Tag nur noch acht Kassenposten zu verzeichnen hatten; überhaupt sei an allen Geldinstituten inzwischen ein geringeres Kundenaufkommen zu beobachten.

Viele holen ihr Bargeld beim Discounter

So berichtete Walz von 20 Prozent weniger Bargeldabhebungen im vergangenen Jahr; vieles werde inzwischen bargeldlos bezahlt, immer mehr werde Bargeld heute auch gleich beim Discounter mitgenommen.

Dass beide Geldinstitute zudem ihre Bankautomaten an den Standorten hätten kostspielig erneuern müssen, sprach zusätzlich für die Kooperation.

Dabei sei es, so ergänzte Loser, ein glücklicher Zufall gewesen, dass jedes Geldinstitut zwei Geldautomaten für die Kooperation zur Verfügung stellen konnte.